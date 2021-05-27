В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 27 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Тампы, Флорида, начал защиту титула чемпионов с двух гостевых побед над соперниками из одного штата. В обоих встречах «молнии» были сильнее в основное время (5:4; 3:1).

Третий матч серии закончился в овертайме, однако не в пользу «Тампы-Бэй» (5:6 ОТ). Четвертая игра, прошедшая на «Амали Арене», оказалась для хозяев легкой прогулкой (6:2).

А в дуэли, где «Тампа» могла решить исход всего противостояния, команда Джона Купера была разгромлена (1:4). В этом поединке «молнии» ничем особо не уступали «Флориде», однако оказались хуже в реализации (2.7%).

Все прогнозы на НХЛ

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа-Бэй» заняла третье место. В 56 матчах регулярного чемпионата она сумела заработать 75 очков.

«Флорида»

Коллектив из Санрайза начинал серию плей-офф с двух домашних встреч. Однако в поединках в «BB&T Центре» «пантеры» дважды остались ни с чем (4:5; 1:3).

Затем серия перекочевала на «Амали Арену». В первом гостевом матче «Флорида» не позволила себя обыграть, добыв важную победу в дополнительное время (6:5 ОТ).

В другом выездном поединке подопечные Джоэля Кенневилля потерпели разгромное поражение (2:6), однако 25 мая «коты» и сами крупно победили (4:1).

Регулярный сезон хоккейная команда из Санрайза закончила на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх она набрала 79 зачетных баллов.

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Флориды» — 3.01.

На своем льду «молнии», обеспечившие уже три победы, могут оформить путевку в четвертьфинал Кубка Стэнли и заодно отомстить «котам» за недавнее разгромное поражение.

Пройти принципиального соперника на своем льду — максимально красивая история, которую ребята Купера хотели бы воссоздать. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 2.10.