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    «Тампа-Бэй» все решит на своем льду?

    «Тампа-Бэй» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч Кубка Стэнли 27 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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    «Тампа-Бэй»
    В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 27 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 27 Мая 2021 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Флорида Флорида
  • Кубок Стэнли
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    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Тампы, Флорида, начал защиту титула чемпионов с двух гостевых побед над соперниками из одного штата. В обоих встречах «молнии» были сильнее в основное время (5:4; 3:1).

    Третий матч серии закончился в овертайме, однако не в пользу «Тампы-Бэй» (5:6 ОТ). Четвертая игра, прошедшая на «Амали Арене», оказалась для хозяев легкой прогулкой (6:2).

    А в дуэли, где «Тампа» могла решить исход всего противостояния, команда Джона Купера была разгромлена (1:4). В этом поединке «молнии» ничем особо не уступали «Флориде», однако оказались хуже в реализации (2.7%).

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    В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа-Бэй» заняла третье место. В 56 матчах регулярного чемпионата она сумела заработать 75 очков.

    «Флорида»

    Коллектив из Санрайза начинал серию плей-офф с двух домашних встреч. Однако в поединках в «BB&T Центре» «пантеры» дважды остались ни с чем (4:5; 1:3).

    Затем серия перекочевала на «Амали Арену». В первом гостевом матче «Флорида» не позволила себя обыграть, добыв важную победу в дополнительное время (6:5 ОТ).

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    • В другом выездном поединке подопечные Джоэля Кенневилля потерпели разгромное поражение (2:6), однако 25 мая «коты» и сами крупно победили (4:1).

    Регулярный сезон хоккейная команда из Санрайза закончила на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх она набрала 79 зачетных баллов.

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Флориды» — 3.01.

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    На своем льду «молнии», обеспечившие уже три победы, могут оформить путевку в четвертьфинал Кубка Стэнли и заодно отомстить «котам» за недавнее разгромное поражение.

    Пройти принципиального соперника на своем льду — максимально красивая история, которую ребята Купера хотели бы воссоздать. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 2.10.

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