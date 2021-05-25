Кубок Стэнли. «Айлендерс» вырвали победу у «Питтсбурга», «Тампа» уступила «Флориде»

«Монреаль» — «Торонто» 1:2

«Торонто» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 2:1. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «-1».

НХЛ Плей-офф Первый раунд «Монреаль» — «Торонто» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Голы: Нюландер — 3 (Керфут), 27:18 — 0:1. Сузуки — 1 (Перри, Татар), 33:56 — 1:1. Райлли — 1 (Марнер, Броди), 36:35 — 1:2Вратари: Прайс (58:18) — КэмпбеллШтраф: 12-10Броски: 29 (6+8+15) — 29 (7+20+2)

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Торонто». Следующий матч команды проведут 26 мая.

«Монреаль» — «Торонто»

«Питтсбург» — «Айлендерс» 2:3 ОТ

«Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Джош Бейли. Один из голов за «пингвинов» провел Евгений Малкин.

НХЛ Плей-офф Первый раунд «Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:3 2ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Малкин — 1 (бол., Летанг, Раст), 8:20 — 1:0. Бовилье — 2 (Бэйли, Ледди), 19:05 — 1:1. Раст — 2 (Кросби, Летанг), 27:37 — 2:1. Эберле — 2 (Комаров, Пажо), 48:50 — 2:2. Бэйли — 3, 80:51 — 2:3Вратари: Джерри (80:51) — Сорокин (80:51)Штраф: 4-4Броски: 50 (12+20+9+9) — 28 (10+4+6+8)

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Айлендерс». Шестой матч команды проведут 26 мая.

«Питтсбург» — «Айлендерс»

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 4:1

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:1. Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский не попал в заявку. Российские игроки «молний» Михаил Сергачев и Никита Кучеров очков не набрали, вратарь Андрей Василевский отразил 34 броски из 37.

НХЛ Плей-офф Первый раунд «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Голы: Колтон — 2 (Коулман, Макдона), 0:53 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Беннетт), 26:19 — 1:1. Марчмент — 2 (Барков, Уигар), 36:55 — 2:1. Хернквист — 2 (бол., Барков, Юбердо), 40:35 — 3:1. Ватрано — 1 (п.в., Хернквист), 59:45 — 4:1Вратари: Найт — Василевский (58:06 — 59:45)Штраф: 6-22Броски: 38 (15+11+12) — 37 (22+9+6)

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 26 мая.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Вегас» — «Миннесота» 2:4

«Миннесота» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли в гостях победила «Вегас» со счетом 4:2. В составе победителей один из голов провел Кирилл Капризов. Для российского хоккеиста это первая шайба в плей-офф в дебютном сезоне НХЛ.

НХЛ Плей-офф Первый раунд «Вегас» — «Миннесота» — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) Голы: Стоун — 4 (Так, Холден), 8:14 — 1:0. Капризов — 1 (Зуккарелло), 9:06 — 1:1. Паризе — 1 (Бродин, Дамба), 11:57 — 1:2. Гринуэй — 1 (Эддисон), 16:34 — 1:3. Мартинес — 1 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 29:43 — 2:3. Штурм — 1 (п.в.), 59:21 — 2:4Вратари: Флери (58:23 — 59:21) — ТэлботШтраф: 0-4Броски: 39 (7+22+10) — 14 (7+1+6)

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Вегаса». Следующий матч команды проведут 26 мая.

«Виннипег» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ