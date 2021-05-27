В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет со Словакией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 27 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Швейцария — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Приняв участие в трех матчах чемпионата мира, швейцарская сборная смогла заработать 6 баллов, что позволяет ей замыкать тройку лидеров в турнирной таблице группы A.

В первом матче Швейцария считалась слабейшей стороной. Несмотря на котировки, она выдала достойный перформанс и разгромила команду Чехии (5:2).

Во втором поединке «крестоносцы» были скромнее. Они обыграли Данию благодаря единственному голу (1:0). Стоит отметить, что и датчане за 60 минут всего четырежды пробили в створ.

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Поскорее забыть коллективу Патрика Фишера хотелось бы недавний матч со Швецией. В этом кошмаре у «крестоносцев» просто не шли дела в атаке, а в свои ворота они получили 7 шайб (0:7).

Словакия

Команда Словакии пока приятно удивляет. В трех поединках на чемпионате мира она сумела набрать 9 баллов. В турнирной таблице группы A сборная находится на первом месте.

В дебютном поединке Словакия встретилась с Белоруссией. В матче схожих команд «рыцари» были намного точнее (14.29% реализации), что позволило им добыть разгромную победу (5:2).

Превзошли словаки и Великобританию во второй игре. Но стоит отметить, что подопечные Крейга Рэмзи безответственно распоряжались моментами, из-за чего чуть не привезли проблемы. К счастью, Словакия все же вытащила матч (2:1).

Затем состоялась игра с Россией, к которой «рыцари» подходили в статусе явных андердогов. Но ребята Рэмзи проявили характер и добыли третью победу на турнире (3:1).

Прогноз и ставка

Победа Швейцарии оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу Словакии — 3.78.

В этой игре сойдутся сборные, от которых не ждали таких успешных выступлений на старте. Но Словакия продолжает идти без осечек , а Швейцария была раздавлена шведами.

В этом матче соперники будут играть на равных, но коллектив Рэмзи сейчас хорош в обороне. Пропустить много он себе не позволит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 2.19.