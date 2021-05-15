В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл МТС» 15 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

В 55 матчах регулярного сезона канадскому клубу из Манитобы удалось набрать 61 балл, благодаря чему чемпионат он закончит на третьем месте в Северном дивизионе.

Недавно «Виннипег» пережил полосу из семи подряд поражений в основное время, которая началась с неудачного поединка против «Эдмонтона» на своем льду (0:3).

В четырех следующих встречах «бомбардировщики» слились «Торонто» (3:5; 1:4) и «Эдмонтону» (1:6; 1:3). Беды «Джетс» продолжились в матчах с «Монреалем» (3:5) и «Оттавой» (1:2).

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Наконец-то победить «Виннипегу» удалось в дуэли с «Калгари» (4:0). Далее команда Пола Мориса влетела «Оттаве» (2:4) и «Ванкуверу» (1:3). А 12 мая «Джетс» раскатали «Накс» (5:0).

«Торонто»

Канадский клуб из Онтарио в 55 поединках сезона сумел заработать 77 очков, благодаря чему он с отрывом возглавил турнирную таблицу Северного дивизиона.

23 апреля «Торонто» одержал победу над «Виннипегом» (5:3) и прервал серию из пяти поражений. После этого «листочки» еще раз снесли «Джетс» в «Белл МТС» (4:1).

В следующих матчах подопечные Шелдона Кифа разгромили «Монреаль» (4:1) и «Ванкувер» (4:1; 5:1). А 4 мая «кабаны» уступили «Монреалю» (2:3 ОТ).

Затем на «Скотиабанк Арене» состоялись еще две встречи с «трехцветными», в которых «Торонто» был сильнее (5:2; 3:2). В последнем поединке «Мэйпл Лифс» проиграли «Оттаве» (3:4 ОТ).

Прогноз

Победа «Виннипега» оценивается в 3.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Торонто» — 1.98.

Грядущий матч никак не повлияет даже на итоговое распределение мест, поскольку позиции в топ-4 Северного дивизиона уже окончательно закреплены.

Однако на своем льду команда Пола Мориса после ряда неудачных поединков может захотеть отнять очки и лидеров, чтобы набраться уверенности перед плей-офф. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» или ничья за 1.92.