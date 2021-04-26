В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 26 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 48 встречах регулярного чемпионата команде из Нью-Йорка посчастливилось заработать 54 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на пятом месте.

10 и 12 апреля «Рейнджерс» провели две игры с «Айлендерс». В первом поединке против «островитян» коллектив с Манхэттена добыл убедительную победу (4:1), а во втором — сдался в овертайме (2:3 ОТ).

Затем подопечные Дэвида Куинна выдали серию из четырех побед в основное время. Это были матчи с одним соперником — «Нью-Джерси» (3:0; 4:0; 6:3; 5:3).

Все прогнозы на НХЛ

После затяжного противостояния с «Девилз» «Рейнджерс» потерпели поражения от «Айлендерс» (1:6) и «Филадельфии» (2:3). А еще в одной дуэли с «Флайерз» «синерубашечники» оказались сильнее (4:1).

«Баффало»

В своих 48 встречах в рамках «регулярки» клуб из Буффало заработал всего 33 очка, из-за чего он застрял на восьмой строчке в зачете Восточного дивизиона.

В последнее время «Баффало» хоть иногда набирает баллы, однако все равно играет нестабильно. В десяти недавних матчах «Сэйбрз» одержали четыре победы.

Упомянутый отрезок начался с двух поражений в поединках против «Джерси» (3:6) и «Вашингтона» (3:4). Но затем «Баффало» сумел огорчить «Филадельфию» (5:3), но влетел «Бостону» в матче 14 апреля (2:3 Б).

Еще одну победу «мечи» завоевали в игре с «Кэпс» (5:2), после которой они по разу проиграли (2:3) и взяли верх (4:2) над «Питтсбургом». Позже «Сэйбрз» влетели «Бостону» (0:2; 1:5) и прихлопнули соперников из Массачусетса (6:4).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.82, а на победу «Баффало» — 4.56.

В этом месяце «Баффало» иногда дарил нам сенсации, обыгрывая тяжеловесов дивизиона. Разумеется, «рейнджеры» не могут об этом не знать.

Дома коллективу Куинна обязательно нужно брать очки, поэтому никаких глупостей хозяева себе не позволят. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с коэффициентом 1.66.