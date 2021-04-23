В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Команда с Манхэттена провела в регулярном первенстве 46 матчей, в которых ей удалось насобирать 52 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона «рейнджеры» идут пятыми.

12 апреля состоялось второе Нью-Йоркское дерби в «Нассау Колизеум». В первом поединке с «Айлендерс» «Рейнджерс» были сильнее (4:1), а в упомянутой встрече они потерпели поражение (2:3 ОТ).

После потери очков в дуэли с «островитянами» команде Дэвида Куинна удалось провести победную серию из четырех поединков. Все игры «рейнджеры» вытащили в основное время.

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Вот только в этом отрезке у «синерубашечников» был один соперник — «Нью-Джерси» (3:0; 4:0; 6:3; 5:3). После затяжного противостояния с «Девилз» «Рейнджерс» крупно влетели «Айлендерс» в очередном дерби (1:6).

«Филадельфия»

За 45 поединков в рамках регулярного первенства команде из Пенсильвании удалось накопить 47 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на шестой позиции.

Первую победу в апреле «Филадельфия» одержала в матче с «Бостоном» в «ТД Гарден» (3:2 ОТ). После той встречи «летчики» дважды проиграли.

Они уступили «Бостону» (2:4) и «Айлендерс» (2:3 Б), а затем была еще одна победа над «Брюинз» (3:2). Позже подопечные Алена Виньо пережили потери в играх с «Баффало» (3:5) и «Вашингтоном» (1:6).

16 апреля «Филадельфия» в послематчевых бросках выиграла битву за Пенсильванию у «Питтсбурга» (2:1 Б). В паре других матчей оранжевые влетели «Вашингтону» (3:6) и «Айлендерс» (0:1 ОТ).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Филадельфии» — 2.82.

В Нью-Йорке нас ждет встреча соперников, которые не могут похвастаться стабильными результатами. Однако хуже дела складываются у «Филадельфии».

Команда Алена Виньо не только стала пропускать больше всех в дивизионе, но и проиграла 8 матчей из 11 в этом месяце.

Поэтому в «Мэдисон Сквер Гарден» у хозяев будут высокие шансы на то, чтобы увеличить отрыв от «летчиков». Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче за 1.66.