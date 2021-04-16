В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «PNC-арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В 41 матче регулярного чемпионата команде из Роли удалось заработать 58 очков, благодаря чему она находится на первом месте в Центральном дивизионе.

В начале апреля «Каролина» обыграла «Чикаго» (4:3), после чего она неожиданно уступила «Далласу» (2:3). Но в следующей встрече с «шерифами» «Кейнс» одержали минимальную победу (1:0).

После поединков с техасцами коллектив Рода Бриндамора дважды зарубился с «Флоридой». В обоих матчах на своем льду «ураганы» раскатали «пантер» (5:2: 3:0).

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Две крайних встречи «Каролина» провела с «Детройтом». На «PNC-арене» хозяева неожиданно потеряли очки. Сперва они проиграли «крылышкам» по буллитам (4:5 Б), а затем пострадали и в основное время (1:3).

«Нэшвилл»

Команда из Теннесси приняла участие в 44 поединках чемпионата, в которых заработала 49 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она замыкает четверку лидеров.

В первом матче этого месяца «Нэшвилл» получил полную сетку от «Далласа» (1:4). Но в следующем поединке «хищники» отыгрались на «Чикаго», разгромив «Блэкхокс» на своем льду (3:0).

После встречи с «Чикаго» команда Джона Хайнса отправилась в Мичиган, где на «Литл Сизарс Арене» она дважды отобрала очки у «Детройта» (3:2 Б; 7:1).

Вернувшись на «Бриджстоун Арену», «Нэшвилл» крупно влетел «Тампе» (0:3). В последних домашних матчах «Предс» взяли верх над «Далласом» (3:2 Б) и снесли «Тампу-Бэй» (7:2).

Прогноз

Победа «Каролины» в этой встрече оценивается в 2.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Нэшвилла» — 3.38.

В нынешнем сезоне «Нэшвилл» встретился с «Каролиной» четырежды. В каждом матче сильнее были «ураганы». Кроме того, «саблезубые» не забивали соперникам больше 2 голов.

Но сейчас «Предс» находятся в хорошей форме. Они поправили результативность, благодаря чему способны вынести любую грозную команду, что уже сделали в прошлом поединке с «Тампой» (7:2). Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 2.02.