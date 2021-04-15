В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 15 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Коллектив из Миссури в 41 встрече регулярного сезона сумел заработать 44 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона он снова поднялся в топ-4.

Совсем недавно у «Сент-Луиса» был отрезок из семи поражений подряд. Он начался с трех потерь очков в основное время. Тогда «ноты» уступили «Вегасу» (1:5), «Миннесоте» (0:2) и «Анахайму» (1:4).

Еще в одной встрече с «Дакс» команда Крэйга Беруби была слабее в дополнительное время (2:3 ОТ). Позже «музыканты» проиграли «Колорадо» (2:3; 1:2) и «Вегасу» (1:6).

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Выпутываться из черной полосы «Сент-Луис» начал с 8 апреля. Сперва «нотам» удалось победить «Вегас» (3:1), а затем они раздавили «Миннесоту» (9:1) и еще раз обыграли «дикарей», но более скромно (3:2 ОТ).

«Колорадо»

Команда из Денвера провела в «регулярке» 42 встречи. В них «Эвс» заработали 62 балла, благодаря чему оторвались от всех преследователей в зачете Западного дивизиона.

В конце марта «Колорадо» удалось добыть крупную победу над «Анахаймом» (5:2). С того поединка началась серия «Эвс» без единой потери, которая дошла до пяти матчей.

Подопечные Джареда Беднара разобрались с «Аризоной» (9:3), дважды обыграли «Сент-Луис» (3:2; 2:1) и оказались сильнее «Миннесоты» (5:4).

А вот следующая встреча с «дикарями» обломала победную серию (3:8). Но затем «Колорадо» снова выдал уверенные поединки с «Анахаймом» (2:0; 4:1) и «Аризоной» (4:2).

Прогноз

Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Колорадо» — 1.99.

Несмотря на то что «Сент-Луис» в трех последних играх начал приходить в себя, он все еще не сможет достойно тягаться с лидером дивизиона, который не замечает своих оппонентов.

Поэтому один из самых пропускающих клубов «Запада» рискует серьезно пострадать от лучшей атаки дивизиона. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3 за 1.72.