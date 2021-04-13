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    Как быстро соперники в Оттаве смогут забить гол?

    «Оттава» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Оттаву Сенаторз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Виннипег»
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    Коннор Браун
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.70
  • 2
  • 1.80
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    «Оттава»

    Команда из провинции Онтарио, Канада, сыграла в регулярном чемпионате в 42 матчах. За все это время она получила 30 очков и заняла седьмое место в рейтинге Северного дивизиона.

    В двух последних поединках в прошлом месяце из трех «Оттаве» удалось набрать максимум баллов благодаря победам над «Калгари» (2:1; 3:1). А в заключительной мартовской встрече «Сенс» уступили «Торонто» (2:3 ОТ).

    Апрель начался для коллектива Ди Джея Смита с крупного поражения от «Монреаля» (1:4). Но в следующем поединке с «Хабс» «сенаторы» оказались сильнее (6:3).

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    После яркой победы 4 апреля «Оттава» пережила четыре неудачи. «Полководцы» остались без набранных баллов во встречах с «Виннипегом» (3:4), «Эдмонтоном» (2:4; 1:3) и «Торонто» (5:6).

    «Виннипег»

    Хоккейный клуб из провинции Манитоба, Канада, успел сыграть в 41 встрече «регулярки». В этих матчах он накопил 53 балла и оказался вторым в таблице Северного дивизиона.

    С 27 по 30 марта «Виннипег» провел серию из трех поединков против «Калгари». Первая игра завершилась победой (3:2), а во второй «Джетс» уступили (2:4). Еще в одной встрече они разгромили «Флеймз» (5:1).

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    • В начале апреля подопечные Пола Мориса противостояли «Торонто». Но оба матча закончились для «бомбардировщиков» потерями баллов (1:3; 1:2 Б).

    После неудачной дуэли с «Мэйпл Лифс» «Виннипег» добыл три победы подряд. Обыграли «Джетс» «Оттаву» (4:3) и дважды уверенно разобрались с «Монреалем» (4:2; 5:0).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» оценивается в 3.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Виннипега» — 1.88.

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    В нынешнем сезоне «Оттава» и «Виннипег» провели между собой 6 поединков, в пяти из которых «Джетс» были сильнее. В грядущем поединке второй клуб Северного дивизиона также считается бесспорным фаворитом, а сама встреча может закончиться с крупным счетом.

    В последнем их матче «Виннипег» лидировал в счете уже на 2-й минуте, поэтому и в предстоящей встрече зрители должны увидеть ранний гол. Наши прогноз и ставка — гол в интервале с 1-й по 10-ю минуты за 1.61.

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