В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Команда из провинции Онтарио, Канада, сыграла в регулярном чемпионате в 42 матчах. За все это время она получила 30 очков и заняла седьмое место в рейтинге Северного дивизиона.

В двух последних поединках в прошлом месяце из трех «Оттаве» удалось набрать максимум баллов благодаря победам над «Калгари» (2:1; 3:1). А в заключительной мартовской встрече «Сенс» уступили «Торонто» (2:3 ОТ).

Апрель начался для коллектива Ди Джея Смита с крупного поражения от «Монреаля» (1:4). Но в следующем поединке с «Хабс» «сенаторы» оказались сильнее (6:3).

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После яркой победы 4 апреля «Оттава» пережила четыре неудачи. «Полководцы» остались без набранных баллов во встречах с «Виннипегом» (3:4), «Эдмонтоном» (2:4; 1:3) и «Торонто» (5:6).

«Виннипег»

Хоккейный клуб из провинции Манитоба, Канада, успел сыграть в 41 встрече «регулярки». В этих матчах он накопил 53 балла и оказался вторым в таблице Северного дивизиона.

С 27 по 30 марта «Виннипег» провел серию из трех поединков против «Калгари». Первая игра завершилась победой (3:2), а во второй «Джетс» уступили (2:4). Еще в одной встрече они разгромили «Флеймз» (5:1).

В начале апреля подопечные Пола Мориса противостояли «Торонто». Но оба матча закончились для «бомбардировщиков» потерями баллов (1:3; 1:2 Б).

После неудачной дуэли с «Мэйпл Лифс» «Виннипег» добыл три победы подряд. Обыграли «Джетс» «Оттаву» (4:3) и дважды уверенно разобрались с «Монреалем» (4:2; 5:0).

Прогноз

Победа «Оттавы» оценивается в 3.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Виннипега» — 1.88.

В нынешнем сезоне «Оттава» и «Виннипег» провели между собой 6 поединков, в пяти из которых «Джетс» были сильнее. В грядущем поединке второй клуб Северного дивизиона также считается бесспорным фаворитом, а сама встреча может закончиться с крупным счетом.

В последнем их матче «Виннипег» лидировал в счете уже на 2-й минуте, поэтому и в предстоящей встрече зрители должны увидеть ранний гол. Наши прогноз и ставка — гол в интервале с 1-й по 10-ю минуты за 1.61.