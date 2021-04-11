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    В «Белл Центре» «Монреаль» не будет настаивать на высокой результативности

    «Монреаль» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.75) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Виннипег»
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    Эрик Стаал
    В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Белл Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Монреаль»

    Коллектив из провинции Квебек, Канада, после 37 матчей регулярного чемпионата имеет на своем счету 43 балла. В турнирной таблице Северного дивизиона он занимает четвертую позицию.

    С 21 марта по 2 апреля «Монреаль» успел провести только три поединка, но зато ни в одном из них «Хабс» не проиграли. Сперва они разобрались с «Ванкувером» (5:4 Б).

    А в двух следующих встречах «славные» разгромили «Эдмонтон» (4:0) и «Оттаву» (4:1). Победный отрезок «трехцветных» прервала «Оттава» в матче 4 апреля (3:6).

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    После провальной битвы с «полководцами» ребята Доминика Дюшарма взяли верх над «Эдмонтоном» (3:2 ОТ). В крайних поединках «Монреаль» влетел «Торонто» (2:3) и «Виннипегу» (2:4).

    «Виннипег»

    Канадский клуб из провинции Манитоба успел провести 40 матчей в регулярном чемпионате. Набрав 51 очко, он занял третье место в зачете Северного дивизиона.

    В нескольких заключительных поединках в марте «Виннипег» добыл три победы подряд. Дважды «Джетс» катнули «Ванкувер» (4:0; 5:1), а еще в одной встрече они разобрались с «Калгари» (3:2).

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    • В следующей игре против «огоньков» «бомбардировщики» уступили (2:4), после чего добыли над «Флеймз» крупную победу (5:1).

    В начале апреля подопечные Пол Мориса дважды встретились с «Торонто» и потерпели от «листочков» поражения (1:3; 1:2 Б). В недавних матчах «Виннипег» взял верх над «Оттавой» (4:3) и «Монреалем» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Виннипега» — 2.73.

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    В текущем сезоне два нестабильных клуба успели провести друг с другом 7 матчей. В пяти играх сильнее были «бомбардировщики», а еще две встречи затащил «Монреаль».

    В пяти поединках суммарный тотал не превышал 6 голов. Учитывая, что сейчас соперники не в лучшей форме, какой-то чрезмерной результативности не стоит ожидать и в предстоящей зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.75.

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