«Монреаль»
Коллектив из провинции Квебек, Канада, после 37 матчей регулярного чемпионата имеет на своем счету 43 балла. В турнирной таблице Северного дивизиона он занимает четвертую позицию.
С 21 марта по 2 апреля «Монреаль» успел провести только три поединка, но зато ни в одном из них «Хабс» не проиграли. Сперва они разобрались с «Ванкувером» (5:4 Б).
А в двух следующих встречах «славные» разгромили «Эдмонтон» (4:0) и «Оттаву» (4:1). Победный отрезок «трехцветных» прервала «Оттава» в матче 4 апреля (3:6).
После провальной битвы с «полководцами» ребята Доминика Дюшарма взяли верх над «Эдмонтоном» (3:2 ОТ). В крайних поединках «Монреаль» влетел «Торонто» (2:3) и «Виннипегу» (2:4).
«Виннипег»
Канадский клуб из провинции Манитоба успел провести 40 матчей в регулярном чемпионате. Набрав 51 очко, он занял третье место в зачете Северного дивизиона.
В нескольких заключительных поединках в марте «Виннипег» добыл три победы подряд. Дважды «Джетс» катнули «Ванкувер» (4:0; 5:1), а еще в одной встрече они разобрались с «Калгари» (3:2).
В следующей игре против «огоньков» «бомбардировщики» уступили (2:4), после чего добыли над «Флеймз» крупную победу (5:1).
В начале апреля подопечные Пол Мориса дважды встретились с «Торонто» и потерпели от «листочков» поражения (1:3; 1:2 Б). В недавних матчах «Виннипег» взял верх над «Оттавой» (4:3) и «Монреалем» (4:2).
Прогноз
Победа «Монреаля» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Виннипега» — 2.73.
В текущем сезоне два нестабильных клуба успели провести друг с другом 7 матчей. В пяти играх сильнее были «бомбардировщики», а еще две встречи затащил «Монреаль».
В пяти поединках суммарный тотал не превышал 6 голов. Учитывая, что сейчас соперники не в лучшей форме, какой-то чрезмерной результативности не стоит ожидать и в предстоящей зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.75.