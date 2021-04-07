В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «PNC-Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Коллектив из города Роли после 37 сыгранных в «регулярке» матчей имеет на своем счету 53 балла. В зачете Центрального дивизиона он находится на третьем месте.

17 марта «Каролина» в гостях неожиданно уступила одному из аутсайдеров НХЛ — «Детройту» (2:4). Из-за этой потери прервалась беспроигрышная серия «ураганов» из восьми поединков.

После дуэли с «крылышками» «Кейнс» дважды влетели «Коламбусу» (2:3 ОТ; 2:3 Б), но позже они взяли у «Блю Джекетс» реванш за оба поражения (3:0; 4:3 ОТ).

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Затем «Каролина» начала демонстрировать нестабильную игру. В пяти поединках она победила «Тампу» (4:3), слилась «Чикаго» (1:2), взяла верх над «Би-хокс» во второй встрече (4:3), а также оказалась слабее «Далласа» (2:3) и минимально обыграла «Старз» (1:0).

«Флорида»

Команда из Санрайза приняла участие в 39 встречах «регулярки» и накопила за все это время 56 баллов. В таблице Центрального дивизиона «коты» занимают первое место.

С 21 по 26 марта «Флорида» осталась без очков в трех встречах кряду. На чужом льду «пантеры» потерпели поражения от «Тампы-Бэй» (3:5) и «Чикаго» (2:3; 0:3).

После неприятной серии потерь подопечные Джоэля Кенневилля больше никому не уступали. В непобедимом отрезке «коты» в гостях успели пару раз обыграть «Даллас» (4:3 ОТ; 4:1).

А четыре последних матча прошли для «Флориды» в родных стенах. В «BB&T Центре» ребята Кенневилля разобрались с «Детройтом» (4:1; 3:2 ОТ) и «Коламбусом» (5:2; 3:0).

Прогноз

Победа «Каролины» оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Флориды» — 2.91.

В гости к «Каролине» едет соперник, который ворвался на вершину дивизиона и никому не уступает уже в течение шести поединков.

Однако сами «ураганы» отстают от «Флориды» всего на 3 балла, имея две игры в запасе. На своем льду они не испугаются мощных оппонентов и попытаются их одолеть в результативной встрече. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.01.