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    Матч на «PNC-Арене» удачно сложится для хозяев?

    «Каролина» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
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    Петр Мразек
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «PNC-Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Коллектив из города Роли после 37 сыгранных в «регулярке» матчей имеет на своем счету 53 балла. В зачете Центрального дивизиона он находится на третьем месте.

    17 марта «Каролина» в гостях неожиданно уступила одному из аутсайдеров НХЛ — «Детройту» (2:4). Из-за этой потери прервалась беспроигрышная серия «ураганов» из восьми поединков.

    После дуэли с «крылышками» «Кейнс» дважды влетели «Коламбусу» (2:3 ОТ; 2:3 Б), но позже они взяли у «Блю Джекетс» реванш за оба поражения (3:0; 4:3 ОТ).

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    Затем «Каролина» начала демонстрировать нестабильную игру. В пяти поединках она победила «Тампу» (4:3), слилась «Чикаго» (1:2), взяла верх над «Би-хокс» во второй встрече (4:3), а также оказалась слабее «Далласа» (2:3) и минимально обыграла «Старз» (1:0).

    «Флорида»

    Команда из Санрайза приняла участие в 39 встречах «регулярки» и накопила за все это время 56 баллов. В таблице Центрального дивизиона «коты» занимают первое место.

    С 21 по 26 марта «Флорида» осталась без очков в трех встречах кряду. На чужом льду «пантеры» потерпели поражения от «Тампы-Бэй» (3:5) и «Чикаго» (2:3; 0:3).

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    • После неприятной серии потерь подопечные Джоэля Кенневилля больше никому не уступали. В непобедимом отрезке «коты» в гостях успели пару раз обыграть «Даллас» (4:3 ОТ; 4:1).

    А четыре последних матча прошли для «Флориды» в родных стенах. В «BB&T Центре» ребята Кенневилля разобрались с «Детройтом» (4:1; 3:2 ОТ) и «Коламбусом» (5:2; 3:0).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Флориды» — 2.91.

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    В гости к «Каролине» едет соперник, который ворвался на вершину дивизиона и никому не уступает уже в течение шести поединков.

    Однако сами «ураганы» отстают от «Флориды» всего на 3 балла, имея две игры в запасе. На своем льду они не испугаются мощных оппонентов и попытаются их одолеть в результативной встрече. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.01.

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