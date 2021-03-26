В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В 31 матче регулярного сезона команда из Пенсильвании набрала 34 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона она расположилась на пятой строчке.

С соперниками из Нью-Йорка «Филадельфия» в последнее время играет уныло. Неделю назад «летчики» дважды встретились с «Рейнджерс». В первом поединке оранжевые победили (4:3 ОТ).

Но во второй дуэли команда Алена Виньо была раздавлена оппонентами с Манхэттена (0:9). Далее «Флайерз» трижды зарубились с «Айлендерс». В первом матче они взяли верх (4:3).

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А в двух следующих встречах «Филадельфия» потерпела поражения (1:6; 1:2 ОТ). Без набранных баллов оранжевые остались и в игре с «Нью-Джерси» (3:4).

«Рейнджерс»

В 31 поединке регулярного первенства хоккеистам с Манхэттена удалось насобирать 32 балла. В зачете Восточного дивизиона команда идет шестой.

В шести матчах из девяти последних «Рейнджерс» встретились с представителями топ-4 дивизиона. Только в двух играх против клубов из зоны плей-офф «синерубашечники» победили.

Пару раз команда Дэвида Куинна влетела «Питтсбургу» (1:5; 2:4), после чего было крупное поражение от «Бостона» (0:4). В следующем матче с «мишками» нью-йоркский коллектив оказался сильнее (4:0).

Позже «Рейнджерс» уступили «Филадельфии» (4:5 ОТ) и устроили ей погром (9:0). В матчах с «Вашингтоном» «рейнджеры» также проиграли (1:2) и добыли победу (3:1). В последней встрече ребята с Манхэттена хлопнули «Баффало» (5:3).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.21, ничья — в 4.58, а на победу «Рейнджерс» букмекеры дают коэффициент 2.82.

Недавнее поражение (0:9) «Филадельфия» не сможет забыть еще долго. Поэтому в очной встрече она хотела бы преподнести ответку «Рейнджерс».

Однако сами «синерубашечники» сейчас не выглядят безнадежными и отстают от «летчиков» в таблице на пару баллов. Грядущая игра важна для обеих команд, поэтому и голов в ней должно быть много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.69.