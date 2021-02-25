В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «Энтерпрайзе» 25 февраля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Коллектив из Сент-Луиса провел в регулярном первенстве 19 матчей, в ходе которых он заработал 22 очка. В таблице Центрального дивизиона команда идет второй.

С 3 по 15 февраля «Сент-Луис» семь раз подряд зарубился с «Аризоной». В этом затянувшемся противостоянии «ноты» одержали только 3 победы, две из которых были зафиксированы в основное время.

Следующим соперником «Сент-Луиса» оказался «Сан-Хосе». В первом матче подопечные Крейга Беруби победили в овертайме (3:2), а во втором они потерпели поражение (4:5).

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В последнем на данный момент поединке «музыканты» у себя дома принимали «Лос-Анджелес». Но справиться с «королями» «Сент-Луис» не сумел (0:3).

«Лос-Анджелес»

Команда из Лос-Анджелеса заработала 19 очков в 17 матчах «регулярки», благодаря чему она сейчас находится на четвертой позиции в Западном дивизионе.

Последнее поражение «Лос-Анджелес» пережил 10 февраля, когда у себя дома не справился с «Сан-Хосе» в серии послематчевых бросков (3:3, 0:1).

С того момента прошло 5 поединков. И ни в одном коллектив Тодда Маклеллана не уступил. На старте этого отрезка «короли» успели дать ответку «Сан-Хосе» (6:2).

Затем «Лос-Анджелес» разгромил «Миннесоту» (4:0), обыграл «Аризону» по буллитам (2:2, 3:2) и в основное время (4:2), а также без особых проблем разобрался с «Сент-Луисом» (3:0).

Прогноз

Победа «Сент-Луиса» в предстоящем матче оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.32.

«Короли» на данном этапе чемпионата проводят достойный отрезок. Но в зоне плей-офф они держатся только благодаря второстепенным факторам.

Команда Маклеллана в текущем сезоне уже дважды обыграла «Сент-Луис», забивая минимум 3 гола. А в пяти последних поединках «монархи» победили, забросив четырежды 3+ шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 за 2.03.