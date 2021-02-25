«Филадельфия»
Команда из Филадельфии в зачете Восточного дивизиона подвинулась на четвертую строчку. Сейчас в ее копилке имеется 19 баллов, добытых в 15 играх.
Последний раз в «Веллс Фарго Центре» «Филадельфия» побеждала 1 февраля. В матче на своем льду «летчики» хлопнули «Айлендерс» в овертайме (4:3).
В паре следующих встреч в родных стенах «Флайерз» проиграли «Бостону» в дополнительное время (3:4) и в течение 60 минут (1:2).
Затем в столице подопечные Алена Виньо добыли волевую победу над «Вашингтоном» (7:4), после чего были поражения от «Рейнджерс» по буллитам (2:2, 1:2) и разгром от «Бостона» игре под открытым небом (3:7).
«Рейнджерс»
Хоккеисты с Манхэттена сыграли в 16 матчах регулярного сезона и заработали в них 15 очков. В таблице Восточного дивизиона команда находится на шестой позиции.
Недавно «Рейнджерс» пережили серию из четырех поединков без побед, которая стартовала в дерби с «Айлендерс», где «синерубашечники» уступили всухую (0:2).
После проигранной битвы за Нью-Йорк подопечные Дэвида Куинна влетели «Бостону» в овертайме (2:3), а также в основное время (0:1). А 17 февраля было разгромное поражение от «Нью-Джерси» (2:5).
Разбавить предыдущие неудачи «Рейнджерс» помогла игра с «Филадельфией», в которой нью-йоркский клуб победил по буллитам (2:2, 1:0). В недавней же встрече «рейнджеры» раскатали «Вашингтон» (4:1).
Прогноз
Победа «Филадельфии» в предстоящем матче оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Рейнджерс» — 2.83.
К поединку в «Веллс Фарго Центре» «летчики» проходят с потерями из восьми хоккеистов. Но и у гостей из Нью-Йорка будут ощутимые трудности, поскольку встречу пропустят Каапо Какко и Артемий Панарин.
Несмотря на проблемы с составами, от этой игры ожидается результативная битва, в которой каждая сторона способна настрелять сопернику большое количество голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.77.