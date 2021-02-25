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    Чем запомнится выезд «Рейнджерс» в Филадельфию?

    «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч НХЛ 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 25 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Филадельфия»

    Команда из Филадельфии в зачете Восточного дивизиона подвинулась на четвертую строчку. Сейчас в ее копилке имеется 19 баллов, добытых в 15 играх.

    Последний раз в «Веллс Фарго Центре» «Филадельфия» побеждала 1 февраля. В матче на своем льду «летчики» хлопнули «Айлендерс» в овертайме (4:3).

    В паре следующих встреч в родных стенах «Флайерз» проиграли «Бостону» в дополнительное время (3:4) и в течение 60 минут (1:2).

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    Затем в столице подопечные Алена Виньо добыли волевую победу над «Вашингтоном» (7:4), после чего были поражения от «Рейнджерс» по буллитам (2:2, 1:2) и разгром от «Бостона» игре под открытым небом (3:7).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена сыграли в 16 матчах регулярного сезона и заработали в них 15 очков. В таблице Восточного дивизиона команда находится на шестой позиции.

    Недавно «Рейнджерс» пережили серию из четырех поединков без побед, которая стартовала в дерби с «Айлендерс», где «синерубашечники» уступили всухую (0:2).

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    • После проигранной битвы за Нью-Йорк подопечные Дэвида Куинна влетели «Бостону» в овертайме (2:3), а также в основное время (0:1). А 17 февраля было разгромное поражение от «Нью-Джерси» (2:5).

    Разбавить предыдущие неудачи «Рейнджерс» помогла игра с «Филадельфией», в которой нью-йоркский клуб победил по буллитам (2:2, 1:0). В недавней же встрече «рейнджеры» раскатали «Вашингтон» (4:1).

    Прогноз

    Победа «Филадельфии» в предстоящем матче оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Рейнджерс» — 2.83.

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    К поединку в «Веллс Фарго Центре» «летчики» проходят с потерями из восьми хоккеистов. Но и у гостей из Нью-Йорка будут ощутимые трудности, поскольку встречу пропустят Каапо Какко и Артемий Панарин.

    Несмотря на проблемы с составами, от этой игры ожидается результативная битва, в которой каждая сторона способна настрелять сопернику большое количество голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.77.

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