В матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 18 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Команда из Санкт-Петербурга заработала 76 очков в 55 матчах регулярного чемпионата. В таблице Западной конференции она находится на втором месте.

В конце января СКА провел серию из четырех побед в основное время. Соперникам «армейцев» были: «Автомобилист» (3:1), «Витязь» (3:1), «Северсталь» (4:1) и «Спартак» (5:0).

Уверенный отрезок питерцев прервался 1 февраля. Отправившись в Москву, коллектив Валерия Брагина всухую проиграл «Динамо» (0:2).

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Но в трех следующих матчах СКА снова победил. В «Ледовом дворце» хозяева взяли верх над «Локомотивом» в овертайме (3:2), над «Йокеритом» (3:2) и «Спартаком» (3:1).

«Динамо» Москва

Столичный клуб в зачете Западной конференции находится на третьем месте. Приняв участие в 56 поединках, он сумел насобирать 76 очков.

Совсем недавно «Динамо» Москва провело серию из пяти побед на «ВТБ Арене». Сперва бело-голубые снесли «Динамо» Рига (5:2), ЦСКА (4:1) и «Сочи» (4:0).

А после трех разгромов ребята из столицы скромнее обошлись со СКА (2:0). В своем следующем поединке динамовцы снесли «Йокерит» (5:1).

Затем «Динамо» Москва в «Нагорном» уступило «Торпедо» по буллитам (2:2, 1:2). В двух других играх коллектив Владимира Крикунова одержал верх над «Северсталью» (5:2) и «Динамо» Минск (6:4).

Прогноз

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.34, а на победу «Динамо» Москва — 3.56.

Оба тяжеловеса Западной конференции в последних поединках не особо балуют результативностью.

Но в Питере соперники могут выдать яркий матч, не несущий в себе никакой турнирной важности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.75.