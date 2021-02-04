В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «Амали Арене» 4 февраля. Начало встречи — в 01:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Команда из Тампы после семи матчей регулярного сезона находится на четвертом месте в Центральном дивизионе с 11 очками на счету.

В трех стартовых встречах в новом розыгрыше НХЛ «Тампа-Бэй» победила, разгромив «Чикаго» (5:1; 5:2) и хлопнув «Коламбус» в овертайме (3:2).

А первое поражение команда Джона Купера потерпела во второй игре с «Блю Джекетс» (2:5). Затем «молнии» оказались слабее «Каролины» в дополнительное время (0:1).

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В двух недавних матчах «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» принимала «Нэшвилл». Поединки завершились победой подопечных Купера (4:3; 5:2).

«Детройт»

Сыграв в 10 матчах регулярного первенства, команда из Детройта, штат Мичиган, смогла заработать всего 6 очков. В таблице Центрального дивизиона она идет последней.

Этот сезон начался для «Детройта» с крупного поражения от «Каролины» (0:3), после чего «крылышки» смогли достойно ответить соперникам (4:2).

Затем подопечные Джеффа Блашилла уступили «Коламбусу» (2:3), но позже победили «мундиров» в овертайме (3:2). В шести следующих матчах «Ред Уингз» проиграли.

В тех поединках «Детройт» был слабее «Чикаго» (1:4; 2:6), «Далласа» в овертайме (1:2) и в основное время (3:7), а также «Флориды» в добавочном периоде (2:3) и после часа игры (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Тампы-Бэй» букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 5.35, а на победу «Детройта» — 5.15.

Как и прошлый сезон, текущую «регулярку» «Детройт» начинает плохо. Сейчас у «крыльев» самая слабая атака и худшая оборона в Центральном дивизионе.

Для хозяев предстоящей игры такой соперник не будет преградой. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1 за 1.59.