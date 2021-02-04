В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 4 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Питерский клуб в 52 матчах регулярного чемпионата заработал 70 очков. В таблице Западной конференции он занимает второе место.

В конце прошлого месяца СКА выдал неплохую серию из четырех побед в основное время, забивая в ворота соперников минимум 3 шайбы.

Сперва в гостях подопечные Валерия Брагина разобрались с «Витязем» (3:1) и «Автомобилистом» (3:1), а затем у себя дома «армейцы» разгромили «Северсталь» (4:1).

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Далее СКА в столице без шансов разнес «Спартак» (5:0). А вот в последнем поединке питерцы в Москве всухую проиграли «Динамо» (0:2).

«Локомотив»

Ярославцы сыграли уже в 53 поединках регулярного сезона и заработали в них 71 очко. В зачете Западной конференции они замыкают тройку лидеров.

Не так давно у «Локомотива» также был отрезок из четырех матчей без поражений. Начался он с победы над «Ак Барсом» в серии буллитов 21 января (3:3, 2:1).

Затем подопечные Андрея Скабелки в «Большом» разбили «Сочи» (5:1), после чего они хлопнули «Куньлунь» в родных стенах (3:2). Позже «железнодорожники» взяли верх над «Авангардом» в овертайме (3:2).

Но 31 января беспроигрышная серия «Локомотива» оборвалась в поединке с тем же «Авангардом» (2:4). А 2 февраля ярославцы уступили «Северстали» (2:4).

Прогноз и ставка

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.22, а на победу «Локомотива» — 3.01.

Ни в одном из девяти последних матчей СКА не было забито больше 5 голов. Команда Брагина демонстрирует хорошие результаты, но далеко не всегда громит соперников.

Последняя игра с «Локомотивом» завершилась для СКА поражением (1:4). Дома питерцы будут пытаться взять реванш, но слишком много голов ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.78.