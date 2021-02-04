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    Игра СКА и «Локомотива» получится голевой?

    СКА — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 4 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Локомотив
    СКА — «Локомотив»: прогноз и ставка
    Евгений Кетов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 4 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Февраля 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    СКА

    Питерский клуб в 52 матчах регулярного чемпионата заработал 70 очков. В таблице Западной конференции он занимает второе место.

    В конце прошлого месяца СКА выдал неплохую серию из четырех побед в основное время, забивая в ворота соперников минимум 3 шайбы.

    Сперва в гостях подопечные Валерия Брагина разобрались с «Витязем» (3:1) и «Автомобилистом» (3:1), а затем у себя дома «армейцы» разгромили «Северсталь» (4:1).

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    Далее СКА в столице без шансов разнес «Спартак» (5:0). А вот в последнем поединке питерцы в Москве всухую проиграли «Динамо» (0:2).

    «Локомотив»

    Ярославцы сыграли уже в 53 поединках регулярного сезона и заработали в них 71 очко. В зачете Западной конференции они замыкают тройку лидеров.

    Не так давно у «Локомотива» также был отрезок из четырех матчей без поражений. Начался он с победы над «Ак Барсом» в серии буллитов 21 января (3:3, 2:1).

    Затем подопечные Андрея Скабелки в «Большом» разбили «Сочи» (5:1), после чего они хлопнули «Куньлунь» в родных стенах (3:2). Позже «железнодорожники» взяли верх над «Авангардом» в овертайме (3:2).

    Но 31 января беспроигрышная серия «Локомотива» оборвалась в поединке с тем же «Авангардом» (2:4). А 2 февраля ярославцы уступили «Северстали» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.22, а на победу «Локомотива» — 3.01.

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    Ни в одном из девяти последних матчей СКА не было забито больше 5 голов. Команда Брагина демонстрирует хорошие результаты, но далеко не всегда громит соперников.

    Последняя игра с «Локомотивом» завершилась для СКА поражением (1:4). Дома питерцы будут пытаться взять реванш, но слишком много голов ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.78.

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