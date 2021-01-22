«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 22 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «ТД Гарден» 22 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонский клуб в текущем сезоне успел выйти на лед трижды. За все это время команда смогла заработать всего 3 балла, из-за чего она шестая в Восточном дивизионе.

В дебютной встрече «регулярки» «Бостон» сразился с «Нью-Джерси» в Ньюарке. Непростой поединок с преимуществом «Бис» перевалил за час игры и дошел до буллитов, где гости уже вырвали победу (2:2. 1:0).

Во втором матче с «Нью-Джерси» команда Брюса Кэссиди была чуточку скромнее. В равной битве поединок снова перешагнул за три периода. В овертайме «Бостону» не хватило 1.2 секунды до буллитов, «Брюинз» уступили (1:2).

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Затем ребята Брюса Кэссиди отправились в Нью-Йорк, где встретились с «Айлендерс». Однако пробить вратаря «Айлс» «спицам» ни разу не удалось. Их 27 бросков не хватило даже на гол. В итоге «Бостон» проиграл (0:1).

«Филадельфия»

Команда из Филадельфии, штат Пенсильвания, провела в текущем сезоне 4 встречи, в ходе которых она заработала 6 очков и возглавила Восточный дивизион.

В стартовых поединках «Филадельфия» дважды сразилась с «Питтсбургом». В дерби клубов из одного штата «Флайерз» победили с крупной разницей (6:3; 5:2).

Более непредсказуемым вышло противостояние с «Баффало». В первом матче против «Себс» команда Алена Винью была пассивной в нападении и проиграла крупно (1:6).

Улучшить же ситуацию «Флайерз» удалось во втором матче, где хозяева победили всухую (3:0). В этом поединке «Филадельфия» реализовала 10% ударов в створ, а у своих ворот отбила 93.1% угроз.

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.31, на ничью — за 4.36, а на победу «Филадельфии» — за 2.74.

Среди всех клубов Восточного дивизиона «Бостон» пока имеет худший показатель в нападении (4 шайбы), однако и пропускают «Бис» не так уж и много (5 голов).

В родных стенах хозяева снова могут сыграть скромно у чужих ворот и внимательнее быть в защите.

Друг с другом команды также иногда ведут себя сдержанно. В 7 матчах из 10 недавних соперники не забивали более 5 голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.58.