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    Еще одна игра в Лас-Вегасе получится яркой?

    «Вегас» — «Аризона». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Аризона»
    Марк Стоун
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Аризону». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Января 2021 года
    Вегас
  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 06:00 Аризона Аризона
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.50
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    «Вегас»

    Хоккейный клуб из Парадайса в регулярном сезоне сыграл трижды. За все свои матчи он получил 6 очков и возглавил рейтинг Западного дивизиона.

    На старте «регулярки» «Вегас» сразился с «Анахаймом» в двух встречах. В первом поединке «золотые отбросы» разгромили «Дакс» — 5:2.

    Второй матч был более напряженным. В этой встрече команда Питера Дебура долго уступала в счете и отыгралась за полторы минуты до конца поединка. А в овертайме «Вегасу» понадобилось всего 7 секунд, чтобы победить — 2:1.

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    В своем последнем матче ребята из Парадайса встретились с «Аризоной» и обыграли соперников — 4:2. В дуэли с «Йотис» «Вегас» бил по воротам чуть реже «койотов», но зато реализовал 14.29% своих попыток.

    «Аризона»

    Команда из Глендейла также провела три встречи в новом сезоне. В этих матчах «пустынные псы» завоевали 3 балла и заняли четвертую позицию в Западном дивизионе.

    В паре матчей на старте чемпионата «Аризона» дважды зарубилась с «Сан-Хосе». В первой встрече результативное противостояние дошло до буллитов, где «койоты» проиграли (3:3, 1:2).

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    • А во втором поединке команда Рика Токкета получила реванш (5:3). В этой дуэли «Аризона» била меньше соперника, однако обернула 19.23% возможностей в голы.

    В следующей игре «Аризона» на выезде встретилась с «Вегасом» и потерпела поражение (2:4). За час «Йотис» нанесли 33 броска в створ, что на 5 попыток больше, чем у «отбросов», но реализации 6.06% оказалось маловато.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 4.62, а на победу «Аризоны» — 3.19.

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    В первом противостоянии соперники играли практически ровно, однако «Вегас» все же оказался чуть лучше у чужих ворот.

    Во втором матче нас также ждет крутая битва двух интересных команд и высокая результативность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.80.

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