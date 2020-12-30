«Сочи» — «Северсталь». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 30 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Северсталь».

«Сочи»

Хоккейный клуб из одноименного города успел сыграть в 40 поединках регулярного первенства. Заработав 28 баллов, команда застряла на десятой строчке в Западной конференции.

Последний раз «Сочи» выигрывал в родных стенах 11 декабря. Это была встреча против «Нефтехимика». В «Большом» хозяева спокойно разобрались с самой слабой командой Востока — 4:2.

А уже в следующем домашнем поединке «леопарды» не справились со «Спартаком» (3:4). В первом же матче после паузы на Евротур сочинцы в Латвии одержали верх над «Динамо» Рига в дополнительное время (6:5).

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В трех других встречах подопечные Евгения Ставровского потерпели поражения в основное время. В гостях «Сочи» влетел «Торпедо» (1:4) и «Локомотиву» (3:6), а дома команда была разбита СКА (1:4).

«Северсталь»

Череповецкий коллектив также принял участие в 40 встречах регулярки. В ходе этих матчей команда смогла накопить 45 очков, благодаря чему она поднялась на пятое место в таблице Запада.

С 4 по 13 декабря «Северсталь» провела отрезок из пяти поединков без поражений, который начался с побед над «Динамо» Москва в овертайме (4:3) и «Авангардом» по буллитам (1:1, 2:1).

Позже «стальные» одержали верх над «Динамо» Рига (4:2), «Спартаком» (4:2) и «Торпедо» (3:0). А после паузы на матчи сборных «Северсталь» немного забуксовала и потерпела три поражения.

Проиграла команда Андрея Разина «Локомотиву» (1:2), СКА (0:2) и «Йокериту» в серии послематчевых бросков (3:3, 2:3). Но в своем последнем поединке «Северсталь» разнесла «Нефтехимик» (7:2).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.51, на ничью — 4.10, а на победу «Северстали» — 2.41.

Несмотря на три недавних поражения, «стальные» находятся сейчас в хорошей форме, а проигрывала команда Разина сильным соперникам, пытаясь навязывать им равную борьбу.

В игре с одним из последних клубов Запада гости из Череповца должны выжимать максимум, чтобы закрепиться в топ-5. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой -1 за 3.20. 0