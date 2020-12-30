Канада U20 — Швейцария U20. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады 30 декабря сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Канада U20 — Швейцария U20.

Канада

После двух матчей канадская сборная выбилась в лидеры группы A. Теперь на ее счету имеется 6 зачетных баллов, а ближайшего преследователя она опережает по дополнительным показателям.

Начало МЧМ получилось для Канады действительно громким. На «Роджерс Плейс» «кленовые» устроили перформанс, отгрузив немецкой сборной 16 шайб. Сами же канадцы пропустили всего пару голов. На общий результат это не повлияло — 16:2.

Во втором поединке канадцам уже было труднее. Команда Андре Туриньи столкнулась с серьезным сопротивлением Словакии, которая в третьем периоде сократила разницу в счете к минимуму, а затем пропустила в пустые ворота. Финальный счет — 3:1 в пользу Канады.

Все прогнозы на хоккей

В этом матче Канада нанесла на 5 бросков в створ больше, чем их соперники (23), реализовать «листья» сумели 13.04% возможностей, когда у Словакии результативным стал только 1 удар из 18 (5.56%).

Швейцария

В своих матчах на групповой стадии швейцарцы пока без набранных баллов. С нулем на счету команда является последней в таблице. От ближайших конкурентов за выход в плей-офф она отстала на 2 пункта.

Первую встречу в рамках МЧМ Швейцария провела со Словакией. В упомянутом поединке подопечные Марко Байера не смогли вскрыть оборону соперников, а сами прощелкали чужой момент в третьем периоде, чего оказалось достаточно (0:1).

Во второй игре Швейцарию поджидала Финляндия. В этом матче швейцарцы сумели повести в счете уже на третьей минуте первого периода. Но продержаться в качестве лидеров им удалось меньше минуты.

Позже ребята Марко Байера пропустили в свою сетку еще трижды и уступили крупно — 1:4. Швейцария смогла нанести всего 14 бросков в створ за час поединка, что в три раза меньше, чем у соперника (43).

Прогноз и ставка

На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.01, ничья оценивается в 30.0, а победа Швейцарии — в 38.0.

Несмотря на свои неудачные результаты, швейцарцы хорошо начинают матч. Ни в одном из поединков ребята Марко Байера не уступали в первом периоде.

А Канада в начале раскачивается долго. Ее первая двадцатиминутка является менее результативной, чем оставшееся время матча. Это четко прослеживается в текущем розыгрыше МЧМ.

В противостоянии с одним из фаворитов турнира швейцарцев должно хватить хотя бы на начало игры. Наши прогноз и ставка — победа Швейцарии в первом периоде с форой +1.5 за 1.90. 0