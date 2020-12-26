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    На своем льду «Авангард» сыграет спокойно

    «Авангард» — «Спартак». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Спартак»
    «Авангард»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на арене «Балашиха» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2020 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    На данном этапе регулярного первенства команда, представляющая Омск, находится в таблице Восточной конференции на втором месте с 51 баллом в активе.

    Однако в последнее время «Авангард» частенько теряет очки из-за необязательных поражений. В начале декабря «ястребы» на своем льду раскатали «Ак Барс» (3:0).

    Через несколько дней подопечные Боба Хартли потерпели поражение от «Северстали» по буллитам (1:1, 1:2), а в следующем поединке омичи одержали верх над «Автомобилистом» (3:1).

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    После встречи с «Авто» «Авангард» проиграл ЦСКА (1:4) и «Витязю» (3:4). По завершении паузы на Евротур «ястребы» снесли «Куньлунь» (5:1) и уступили «Барысу» (1:3).

    «Спартак»

    Столичный коллектив провел 38 поединков в текущем сезоне регулярки. На данный момент он имеет на своем счету 42 балла, вследствие чего в Западной конференции «народная команда» идет седьмой.

    В начале декабря «Спартак» дважды потерял очки в гостях. В Новосибирске «гладиаторы» всухую проиграли «Сибири» (0:2), а через пару дней в Хабаровске они были опозорены «Амуром» (2:6).

    После поединка на «Платинум Арене» подопечные Олега Знарка одержали верх над «Йокеритом» в дополнительное время (3:2), а затем они обыграли «Нефтехимик» (4:2).

    Позже московский коллектив проиграл «Северстали» (3:4), а также одержал верх над «Сочи» (4:3). По завершении Евротура «Спартак» успел влететь «Ак Барсу» (0:3) и победить «Витязь» (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.50, а на победу «Спартака» — 4.44.

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    Между собой две команды в последнее время привыкли играть спокойно. Только в двух поединках из десяти последних соперники рубились результативно и пробивали тотал больше 6.

    Но чаще количество голов доходит до четырех. В предстоящем матче и «Авангард», и «Спартак» будут не в лучшей форме, что также негативно скажется на итоговом счете. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.74. 0

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