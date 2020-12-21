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    Что покажет рижский клуб в матче аутсайдеров Запада?

    «Динамо» Рига — «Сочи». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Сочи»
    Гунарс Скворцов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «Арене Рига» 21 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Сочи».
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Команда из Латвии в текущем сезоне регулярного первенства вышла на лед 35 раз. Во всех своих матчах она добыла только 15 очков, из-за чего идет последней в Западной конференции.

    На данный момент «Динамо» Рига имеет худший показатель в защите среди клубов Запада — 117 пропущенных шайб. В декабре латвийцы приняли участие в шести поединках. В них команда проиграла четырежды.

    В начале месяца «Динамо» Рига уступило «Трактору» (3:4) и «Северстали» в дополнительное время (3:4), а затем в Питере была неожиданная победа над СКА в серии буллитов (3:3, 3:2).

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    После крутого перформанса в «Ледовом дворце» подопечные Петериса Скудры проиграли «Северстали» (2:4), а позже они были разгромлены СКА на своем льду (1:4). В последней игре «Динамо» Рига влетело «Торпедо» (4:6).

    «Сочи»

    Команда, представляющая одноименный город, в Западной конференции идет десятой, опережая «Динамо» Рига на 11 пунктов. За 36 матчей этот клуб сумел набрать 26 очков.

    В обороне «Сочи» имеет второй худший показатель в Западе — 115 пропущенных голов. Однако в своих последних матчах «леопардам» удалось пару раз заработать очки. В шести декабрьских встречах они победили дважды.

    В начале этого месяца «Сочи» потерпел поражение от «Барыса» (0:2), после чего уступил «Сибири» в дополнительное время (1:2). А 5 декабря команда Евгения Ставровского обыграла «Амур» (3:2).

    Три других матча «Сочи» провел на своем льду. Сперва в «Большом» хозяева не справились с «Куньлунем» (3:4), а затем они прихлопнули «Нефтехимик» (4:2). В своем последнем поединке «леопарды» были слабее «Спартака» (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Рига в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.04, а на победу «Сочи» — 2.29.

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    В грядущем поединке между собой сойдутся клубы, любящие пропускать пачками от соперников, из-за чего они и плавают на дне таблицы Запада.

    От битвы андердогов можно ждать высокой результативности. Стоит упомянуть и о том, что в четырех матчах из шести последних в КХЛ рижский клуб у себя дома забил соперникам разного уровня 3+ гола.

    Возможно, коллективу Скудры хватит силенок сразиться с «Сочи». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Рига больше 2.5 с коэффициентом 2.17. 0

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