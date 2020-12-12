ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть? Фрагмент матчаБесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
  • 17:07
    • Стал известен состав сборной России на женскую эстафету в Хохфильцене
  • 16:54
    • РФС пожизненно отстранил арбитра за организацию договорного матча
  • 14:47
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус» — СМИ
  • 14:37
    • Агент Миранчука: Алексей на днях вернется в общую группу
  • 14:18
    • ПСЖ не продаст Неймара меньше, чем за 100 миллионов
    Все новости спорта

    Возьмет ли СКА реванш за недавнее поражение?

    «Динамо» Рига — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 12 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — СКА
    Кирилл Марченко
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать СКА. Матч пройдет на «Арене Рига» 12 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — СКА.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Декабря 2020 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 18:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.10
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Рига

    За 33 матчах регулярного первенства латвийская команда заработала 15 очков. Но это никак не позволяет ей подняться выше последнего места в таблице Западной конференции.

    Не так давно «Динамо» Рига немного улучшило показатель набранных баллов в противостоянии с «Куньлунем». В последней их игре латвийцы победили в дополнительное время (5:4).

    Но после встречи с китайским клубом команда Андрея Скабелки вновь взялась за старое. Динамовцы проиграли «Сибири» (2:3), «Сочи» (2:3), «Витязю»(1:4), «Трактору» (3:4) и «Северстали» в овертайме (3:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    А 7 декабря «Динамо» Рига встретилось со СКА в Питере. В этой игре гости неожиданно хлопнули хозяев в серии буллитов (3:3, 3:2). После сенсационной победы латвийцы в Череповце уступили «Северстали» (2:4).

    СКА

    Команда, представляющая Санкт-Петербург, успела выйти на лед в текущем сезоне 36 раз. За все время этот коллектив заработал 49 очков, а в таблице Запада он закрепился на втором месте.

    С 22 по 28 ноября СКА был непобедим в четырех встречах. В этих матчах питерцы одержали верх над «Амуром» (5:3), «Барысом» (4:3), «Северсталью» (3:2) и «Салаватом Юлаевым» по буллитам (2:2, 2:1).

    А в следующих пяти матчах регулярки «армейцы» трижды потеряли очки. Сперва подопечные Валерия Брагина уступили «Йокериту» по буллитам (1:1, 2:4), после чего в Магнитогорске гости проиграли «Металлургу» Мг (1:2).

    Затем СКА в Челябинске разбил «Трактор» (5:1), а позже в «Ледовом дворце» хозяева неожиданно уступили «Динамо» Рига по буллитам (3:3, 2:3). В последнем на сегодняшний день матче питерцы снесли «Автомобилист» (7:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.55, на ничью — 5.70, а на победу СКА — 1.38.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    В последних матчах питерцы выступают под настроение. В одних играх они могут подарить очки нуждающимся, а в других — пройтись катком по оппонентам.

    Но в текущей встрече команда Брагина попробует взять реванш у самого слабого соперника в КХЛ, который сумел обыграть «армейцев» на их арене. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.61. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Динамо» Рига — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 12 декабря 2020 года. Прогноз на «Динамо» Рига — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры