«Динамо» Рига — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 12 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать СКА. Матч пройдет на «Арене Рига» 12 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — СКА.

«Динамо» Рига

За 33 матчах регулярного первенства латвийская команда заработала 15 очков. Но это никак не позволяет ей подняться выше последнего места в таблице Западной конференции.

Не так давно «Динамо» Рига немного улучшило показатель набранных баллов в противостоянии с «Куньлунем». В последней их игре латвийцы победили в дополнительное время (5:4).

Но после встречи с китайским клубом команда Андрея Скабелки вновь взялась за старое. Динамовцы проиграли «Сибири» (2:3), «Сочи» (2:3), «Витязю»(1:4), «Трактору» (3:4) и «Северстали» в овертайме (3:4).

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А 7 декабря «Динамо» Рига встретилось со СКА в Питере. В этой игре гости неожиданно хлопнули хозяев в серии буллитов (3:3, 3:2). После сенсационной победы латвийцы в Череповце уступили «Северстали» (2:4).

СКА

Команда, представляющая Санкт-Петербург, успела выйти на лед в текущем сезоне 36 раз. За все время этот коллектив заработал 49 очков, а в таблице Запада он закрепился на втором месте.

С 22 по 28 ноября СКА был непобедим в четырех встречах. В этих матчах питерцы одержали верх над «Амуром» (5:3), «Барысом» (4:3), «Северсталью» (3:2) и «Салаватом Юлаевым» по буллитам (2:2, 2:1).

А в следующих пяти матчах регулярки «армейцы» трижды потеряли очки. Сперва подопечные Валерия Брагина уступили «Йокериту» по буллитам (1:1, 2:4), после чего в Магнитогорске гости проиграли «Металлургу» Мг (1:2).

Затем СКА в Челябинске разбил «Трактор» (5:1), а позже в «Ледовом дворце» хозяева неожиданно уступили «Динамо» Рига по буллитам (3:3, 2:3). В последнем на сегодняшний день матче питерцы снесли «Автомобилист» (7:2).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.55, на ничью — 5.70, а на победу СКА — 1.38.

В последних матчах питерцы выступают под настроение. В одних играх они могут подарить очки нуждающимся, а в других — пройтись катком по оппонентам.

Но в текущей встрече команда Брагина попробует взять реванш у самого слабого соперника в КХЛ, который сумел обыграть «армейцев» на их арене. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.61. 0