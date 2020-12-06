«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 6 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист».

«Ак Барс»

Команда из Казани сыграла в 34 матчах регулярного первенства, в которых заработала 50 баллов и забила 105 голов. В таблице Восточной конференции она уверенно лидирует.

С 14 по 21 ноября «Ак Барс» выдал неплохую победную серию. На «Татнефть-Арене» хозяева обыграли «Нефтехимик» (3:2), «Авто» (3:0) и «Торпедо» (7:5). А затем в Мытищах «барсы» раскатали «Куньлунь» (5:2).

Прервался победный ход казанцев матчем с «Авангардом» 23 ноября (0:3). Но после встречи с «ястребами» «Ак Барс» на выезде одержал верх над «Металлургом» Мг в серии буллитов (2:2, 2:1).

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Далее подопечные Дмитрия Квартальнова разгромили «Северсталь» (5:2), после чего они снова проиграли «Авангарду» (0:3). В последней встрече казанцы снесли «Нефтехимик» (6:1).

«Автомобилист»

Неудачи последних недель подвинули команду из Екатеринбурга на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче она набрала 40 очков.

С 16 ноября «Автомобилист» вообще не выигрывает. Серия без побед длится уже 7 поединков. И начал ее как раз «Ак Барс», которому екатеринбуржцы крупно влетели в Казани (0:3).

После этого подопечные Билла Питерса проиграли «Торпедо» по буллитам (2:2, 0:2) и были разгромлены нижегородцами в основное время (1:5). В следующей встрече «Авто» уступило «Трактору» в овертайме (3:4).

В трех поединках на «Уралец-Арене» «Автомобилист» был разгромлен ЦСКА (1:5), проиграл «Салавату Юлаеву» в дополнительное время (0:1) и оказался разбит московским «Динамо» (2:7).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» в предстоящем матче оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 3.14.

В последних пяти матчах, где «Ак Барс» считался явным фаворитом, команда Квартальнова подтверждала статус сильнейшей стороны и заканчивала матчи крупными победами.

В родных стенах «барсы» вполне способны снова огорчить «Авто», результаты которого оставляют сейчас желать лучшего. Но и сами екатеринбуржцы готовы поквитаться с соперником, с которого начались их неудачи. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.73. 0