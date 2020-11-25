«Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы находится в пятерке лидеров таблицы Восточной конференции. В 30 матчах регулярки команда набрала 38 очков. От верхней строчки она отстала на 6 баллов.

В начале этого месяца «Салават Юлаев» у себя дома переиграл «Куньлунь» в дополнительное время (3:2). А после паузы, связанной с Евротуром, уфимцы в Москве уступили ЦСКА (3:5).

Еще в одном поединке в столице подопечные Томи Ламсы одержали верх над «Динамо» Москва в овертайме (4:3), а затем было поражение от СКА в добавочном периоде (2:3).

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Позже на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» победил «Спартак» в серии послематчевых бросков (1:1, 3:2), а в недавней встрече «юлаевцы» разгромили «Барыс» (4:1).

«Нефтехимик»

Хоккейный клуб из Нижнекамска расположен на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 27 матчах он набрал всего 18 очков.

В первом ноябрьском поединке «Нефтехимик» дома проиграл «Сибири» (1:3). А затем эта команда победила «Динамо» Рига (3:1) в Латвии и разгромила на своем льду «Куньлунь» (6:3).

После двух удачных матчей с последними клубами конференций подопечные Вячеслава Буцаева потерпели 4 поражения кряду. Стартовала эта серия с домашней потери очков в дуэли с «Барысом» (1:2).

В трех других встречах «Нефтехимик» был слабее «Ак Барса» (1:2), «Динамо» Москва (0:3) и ЦСКА (2:4). А 22 ноября команда Вячеслава Буцаева в родных стенах прихлопнула «Спартак» (5:2).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 5.30, а на победу «Нефтехимика» — 5.80.

Команда из Нижнекамска в восьми матчах этого месяца проиграла четырежды. Но только в одном она уступила с разницей в три гола. В остальных случаях «нефтяники» пытались навязать борьбу соперникам.

«Салават Юлаев» же сейчас даже в победных встречах нередко заканчивает игру нервно. В трех выигранных матчах из четырех в ноябре уфимцы брали баллы после основного времени.

Команда Буцаева в гостях рискует вновь остаться без очков, но крупно она не уступит. Наши прогноз и ставка — победа «Нефтехимика» с форой +2.5 за 1.60. 0