ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад» ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября Система игры Клоппа дает результат вопреки травмам«Ливерпуль» — фаворит вопреки кадровому кризису
  • 15:11
    • Владельцы «Манчестер Сити» предложат Месси десятилетний контракт
  • 17:36
    • Полузащитник «Сочи» привлек внимание «Кальяри»
  • 17:07
    • Карпин предложил «Ростову» вместо деревьев высадить футболистов
  • 16:50
    • Кандидат в президенты «Барселоны» призвал «МанСити» забыть о Месси
  • 16:20
    • «Зенит» — на четвертом месте по стоимости состава вне топ-5 лиг Европы
  • 15:35
    • РФС отстранил от работы двух судей
  • 14:57
    • Эстонец назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Фейеноорд»
    Все новости спорта

    Даст ли бой «Нефтехимик» хозяевам на «Уфа-Арене»?

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
    Дэниэл Буцаев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».
    ×
    Хоккей. КХЛ 25 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    Хоккейный клуб из Уфы находится в пятерке лидеров таблицы Восточной конференции. В 30 матчах регулярки команда набрала 38 очков. От верхней строчки она отстала на 6 баллов.

    В начале этого месяца «Салават Юлаев» у себя дома переиграл «Куньлунь» в дополнительное время (3:2). А после паузы, связанной с Евротуром, уфимцы в Москве уступили ЦСКА (3:5).

    Еще в одном поединке в столице подопечные Томи Ламсы одержали верх над «Динамо» Москва в овертайме (4:3), а затем было поражение от СКА в добавочном периоде (2:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Позже на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» победил «Спартак» в серии послематчевых бросков (1:1, 3:2), а в недавней встрече «юлаевцы» разгромили «Барыс» (4:1).

    «Нефтехимик»

    Хоккейный клуб из Нижнекамска расположен на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 27 матчах он набрал всего 18 очков.

    В первом ноябрьском поединке «Нефтехимик» дома проиграл «Сибири» (1:3). А затем эта команда победила «Динамо» Рига (3:1) в Латвии и разгромила на своем льду «Куньлунь» (6:3).

    После двух удачных матчей с последними клубами конференций подопечные Вячеслава Буцаева потерпели 4 поражения кряду. Стартовала эта серия с домашней потери очков в дуэли с «Барысом» (1:2).

    В трех других встречах «Нефтехимик» был слабее «Ак Барса» (1:2), «Динамо» Москва (0:3) и ЦСКА (2:4). А 22 ноября команда Вячеслава Буцаева в родных стенах прихлопнула «Спартак» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 5.30, а на победу «Нефтехимика» — 5.80.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Команда из Нижнекамска в восьми матчах этого месяца проиграла четырежды. Но только в одном она уступила с разницей в три гола. В остальных случаях «нефтяники» пытались навязать борьбу соперникам.

    «Салават Юлаев» же сейчас даже в победных встречах нередко заканчивает игру нервно. В трех выигранных матчах из четырех в ноябре уфимцы брали баллы после основного времени.

    Команда Буцаева в гостях рискует вновь остаться без очков, но крупно она не уступит. Наши прогноз и ставка — победа «Нефтехимика» с форой +2.5 за 1.60. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.37
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ренн — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.04
  • Прогноз на матч Жирона — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры