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    Повторит ли «Спартак» успех недавнего матча с «Витязем»?

    «Витязь» — «Спартак». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Спартак»
    «Спартак»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на арене «Витязь» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2020 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 20:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    Представители Подольска находятся на данный момент на восьмой позиции в таблице Западной конференции. За 25 матчей регулярки команда набрала 25 очков и отстала от «Спартака» на 2 балла.

    Концовку прошлого месяца «Витязь» провел на позитивной ноте. В двух играх на выезде «богатыри» добыли крупные победы. В столице команда из Подольска раскатала «Динамо» Москва (5:1).

    А в следующем поединке «витязи» в Череповце прихлопнули «Северсталь» (3:0). Победой подопечных Михаила Кравеца завершилась и первая ноябрьская встреча. В «Большом» его команда обыграла «Сочи» в овертайме (4:3).

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    После паузы на Евротур «Витязь» только проигрывает. В двух матчах команда выглядела просто ужасно. Сперва было поражение от «Динамо» Москва (1:2), а затем «богатыри» провалились во встречах со СКА (1:8) и «Спартаком» (3:7).

    «Спартак»

    Московскому клубу удалось подняться на седьмую позицию в Западной конференции. Теперь на счету «народной команды» имеется 27 очков, набранных в 24 поединках регулярного сезона.

    В двух последних победных матчах прошлого месяца «Спартак» продемонстрировал высокую результативность. В выигранных встречах красно-белые разгромили СКА (4:1) и «Сочи» (4:1).

    А в финальных играх октября подопечные Олега Знарка потерпели поражения от «Северстали» (3:4) и ЦСКА в дополнительное время (2:3). В начале ноября столичный клуб справился с «Авангардом» в овертайме (2:1).

    После небольшого перерыва на матчи сборных «Спартак» еще раз встретился с ЦСКА. И снова красно-белые переиграли «армейцев» в дополнительное время (4:3). А 14 ноября команда Знарка раскатала в гостях «Витязь» (7:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.65, ничья оценивается в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.26.

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    В последних трех матчах «витязи» пропустили 17 шайб в свои ворота. С такой игрой им будет непросто заработать очки в рубке с гостями из Москвы, которые сейчас выигрывают и забивают много.

    Во втором поединке кряду подопечные Олега Знарка вполне могут еще раз расстроить хозяев. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче с коэффициентом 1.82. 0

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    «Витязь» — «Спартак». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года. Прогноз на «Витязь» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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