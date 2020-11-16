«Динамо» Москва — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Нефтехимик».

«Динамо» Москва

Столичная команда все еще находится в пятерке сильнейших клубов Западной конференции. За 24 поединка регулярного первенства москвичи сумели заработать 28 баллов.

Однако в последнее время со стабильностью у «Динамо» имеются явные проблемы. В недавних семи играх этот клуб потерпел 4 поражения. В одном из матчей динамовцы были разгромлены «Витязем» (1:5).

А затем подопечные Владимира Крикунова переиграли «Авангард» в дополнительное время (3:2). Еще в одном поединке бело-голубые оказались слабее «Локомотива» в гостях (2:3).

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В двух матчах в начале ноября «Динамо» Москва победило ЦСКА и «Витязь» (2:1). А 12 числа команда Крикунова уступила «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3). Позже в дополнительное время столичные влетели «Салавату Юлаеву» (3:4).

«Нефтехимик»

В 24 играх регулярного сезона Хоккейный клуб, представляющий Нижнекамск, набрал 16 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает 11 позицию.

С середины октября по 1 ноября «Нефтехимик» остался без очков в шести играх кряду. Проиграли «волки» «Трактору» (3:6), «Автомобилисту» (2:5), «Локомотиву» (1:5), «Ак Барсу» (2:3), «Амуру» (1:3) и «Сибири» (1:3).

К счастью для команды Вячеслава Буцаева, затянувшаяся серия неудач была разбавлена победой над «Динамо» Рига 7 ноября (3:1). Затем «нефтяники» разгромили «Куньлунь» (6:3).

А в двух последних играх нижнекамцы снова остались без набранных баллов. В одном из матчей «Нефтехимик» уступил «Барысу» на своем льду (1:2), а во встрече 14 ноября «волки» были слабее «Ак Барса» в Казани (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.46, ничья оценивается в 5.20, а победа «Нефтехимика» — в 5.60.

На данном этапе турнира столичная команда находится не в лучшей форме. И даже в победных встречах она в последнее время лидировала с минимальной разницей в счете.

В выездном поединке подопечные Вячеслав Буцаев могут рассчитывать на положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Нефтехимика» с форой +2 за 1.69. 0