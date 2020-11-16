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    Сдержит ли «Нефтехимик» нападение «Динамо» Москва?

    «Динамо» Москва — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Нефтехимик»
    Рафаэль Бикмуллин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Нефтехимик».
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Столичная команда все еще находится в пятерке сильнейших клубов Западной конференции. За 24 поединка регулярного первенства москвичи сумели заработать 28 баллов.

    Однако в последнее время со стабильностью у «Динамо» имеются явные проблемы. В недавних семи играх этот клуб потерпел 4 поражения. В одном из матчей динамовцы были разгромлены «Витязем» (1:5).

    А затем подопечные Владимира Крикунова переиграли «Авангард» в дополнительное время (3:2). Еще в одном поединке бело-голубые оказались слабее «Локомотива» в гостях (2:3).

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    В двух матчах в начале ноября «Динамо» Москва победило ЦСКА и «Витязь» (2:1). А 12 числа команда Крикунова уступила «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3). Позже в дополнительное время столичные влетели «Салавату Юлаеву» (3:4).

    «Нефтехимик»

    В 24 играх регулярного сезона Хоккейный клуб, представляющий Нижнекамск, набрал 16 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает 11 позицию.

    С середины октября по 1 ноября «Нефтехимик» остался без очков в шести играх кряду. Проиграли «волки» «Трактору» (3:6), «Автомобилисту» (2:5), «Локомотиву» (1:5), «Ак Барсу» (2:3), «Амуру» (1:3) и «Сибири» (1:3).

    К счастью для команды Вячеслава Буцаева, затянувшаяся серия неудач была разбавлена победой над «Динамо» Рига 7 ноября (3:1). Затем «нефтяники» разгромили «Куньлунь» (6:3).

    А в двух последних играх нижнекамцы снова остались без набранных баллов. В одном из матчей «Нефтехимик» уступил «Барысу» на своем льду (1:2), а во встрече 14 ноября «волки» были слабее «Ак Барса» в Казани (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.46, ничья оценивается в 5.20, а победа «Нефтехимика» — в 5.60.

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    На данном этапе турнира столичная команда находится не в лучшей форме. И даже в победных встречах она в последнее время лидировала с минимальной разницей в счете.

    В выездном поединке подопечные Вячеслав Буцаев могут рассчитывать на положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Нефтехимика» с форой +2 за 1.69. 0

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