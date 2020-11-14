«Северсталь» — СКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать СКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — СКА.

«Северсталь»

Команда из Череповца приняла участие в 23 матчах регулярного сезона. В ходе этих поединков она заработала 27 очков, благодаря чему сейчас занимает пятое место в Западной конференции.

В последних гостевых играх октября «Северсталь» добыла две победы. В одном из поединков команда одержала верх над «Динамо» Минск в дополнительное время (2:1), а в другом она прихлопнула «Спартак» (4:3).

В последней встрече минувшего месяца подопечные Андрея Разина на своем льду крупно влетели «Витязю» (0:3). А ноябрь «стальные» начали с яркой победы над «Йокеритом» (5:2).

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Во время матчей Евротура «Северсталь» успела провести встречу с «Барысом», в которой клуб из Череповца проиграл (1:3), а 12 ноября команда Разина в гостях одолела московское «Динамо» в послематчевых бросках (2:2, 3:1).

СКА

Хоккейный клуб, представляющий Питер, сыграл в 24 матчах регулярного сезона. В этих поединках он набрал 31 очко, а в таблице Западной конференции занял второе место.

В конце прошлого месяца СКА провел 4 поединка кряду на своем льду. В двух «армейцы» победили, а другие две встречи завершили потерями баллов. В одном из матчей питерцы разгромили «Витязь» (5:1).

Затем команда под управлением Ротенберга крупно проиграла «Спартаку» (1:4), а когда к своим обязанностям вернулся Валерий Брагин, СКА раскатал «Авангард» (5:2) и неожиданно влетел «Куньлуню» (1:2).

После матчей сборных питерцы выступают на выезде. В одной из гостевых встреч СКА победил «Йокерит» (4:1), а в недавней игре «армейцы» прихлопнули «Витязь» (8:1).

Прогноз и ставка

На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью — 5.05, а на победу СКА — 1.46.

Команда Брагина выступает нестабильно. Да, в ноябре она никому не проигрывала в гостях, но в грядущем поединке питерцам предстоит сразиться с «Северсталью», которая в последнее время смотрится прилично.

В родных стенах череповецкий клуб даст бой «армейцам» и забьет парочку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 1.5 с коэффициентом 1.76. 0