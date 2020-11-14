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    Окажет ли «Северсталь» сопротивление гостям из Питера?

    «Северсталь» — СКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — СКА
    Кирилл Кирсанов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать СКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 14 Ноября 2020 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.25
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Северсталь»

    Команда из Череповца приняла участие в 23 матчах регулярного сезона. В ходе этих поединков она заработала 27 очков, благодаря чему сейчас занимает пятое место в Западной конференции.

    В последних гостевых играх октября «Северсталь» добыла две победы. В одном из поединков команда одержала верх над «Динамо» Минск в дополнительное время (2:1), а в другом она прихлопнула «Спартак» (4:3).

    В последней встрече минувшего месяца подопечные Андрея Разина на своем льду крупно влетели «Витязю» (0:3). А ноябрь «стальные» начали с яркой победы над «Йокеритом» (5:2).

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    Во время матчей Евротура «Северсталь» успела провести встречу с «Барысом», в которой клуб из Череповца проиграл (1:3), а 12 ноября команда Разина в гостях одолела московское «Динамо» в послематчевых бросках (2:2, 3:1).

    СКА

    Хоккейный клуб, представляющий Питер, сыграл в 24 матчах регулярного сезона. В этих поединках он набрал 31 очко, а в таблице Западной конференции занял второе место.

    В конце прошлого месяца СКА провел 4 поединка кряду на своем льду. В двух «армейцы» победили, а другие две встречи завершили потерями баллов. В одном из матчей питерцы разгромили «Витязь» (5:1).

    Затем команда под управлением Ротенберга крупно проиграла «Спартаку» (1:4), а когда к своим обязанностям вернулся Валерий Брагин, СКА раскатал «Авангард» (5:2) и неожиданно влетел «Куньлуню» (1:2).

    После матчей сборных питерцы выступают на выезде. В одной из гостевых встреч СКА победил «Йокерит» (4:1), а в недавней игре «армейцы» прихлопнули «Витязь» (8:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью — 5.05, а на победу СКА — 1.46.

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    Команда Брагина выступает нестабильно. Да, в ноябре она никому не проигрывала в гостях, но в грядущем поединке питерцам предстоит сразиться с «Северсталью», которая в последнее время смотрится прилично.

    В родных стенах череповецкий клуб даст бой «армейцам» и забьет парочку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 1.5 с коэффициентом 1.76. 0

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    «Северсталь» — СКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года. Прогноз на «Северсталь» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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