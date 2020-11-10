«Авангард» — «Сочи». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Сочи». Матч пройдет на арене «Балашиха» 10 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Сочи».

«Авангард»

Хоккейная команда из Омска опустилась на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В ее копилке сейчас имеется 30 очков, набранных в 22 поединках.

Последний раз «Авангард» встречался с «Сочи» 12 октября. В гостях «ястребы» раскатали оппонентов (7:2). С того момента омичи еще 6 раз вышли на лед, но победить им удалось только в одном матче.

После игры с «Сочи» команда Боба Хартли крупно влетела «Металлургу» Мг на выезде (0:3), а затем она уступила «Салавату Юлаеву» в серии буллитов (3:3, 1:2).

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Позже «Авангард» победил «Автомобилист» (6:3), а в других матчах клуб из Омска проиграл СКА (2:5), а также в дополнительное время оказался слабее «Динамо» Москва (2:3) и «Спартака» (1:2).

«Сочи»

Команда из одноименного города на данном этапе сезона находится на десятом месте в таблице Западной конференции. За 22 матча она сумела набрать 16 очков.

Встреча с «Авангардом» 12 октября была одной из шести в отрезке без побед. После разгрома от «ястребов» (2:7) «леопарды» проиграли СКА (1:4), «Амуру» по буллитам (3:3, 0:2), «Салавату Юлаеву» (0:2) и «Северстали» (0:2).

В ходе этой неудачной серии была смена тренера. Первую победу при новом наставнике «Сочи» добыл в игре с «Витязем» (5:2), а затем команда под управлением Евгения Ставровского влетела «Спартаку» (1:4).

В конце октября «леопарды» разгромили «Барыс» (3:0), а в двух недавних матчах «Сочи» в дополнительное время оказался слабее «Витязя» (3:4) и «Йокерита» (4:5).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью — 5.75, а на победу «Сочи» — 7.40.

Несмотря на изменения в тренерском штабе, дела у «Сочи» пока складываются не лучшим образом. Команда продолжает терять очки и имеет худший показатель в обороне среди других клубов Запада — 71 пропущенный гол.

У «Авангарда», который в последнее время также лихорадит, появляется хороший шанс поправить турнирное положение. Команда Боба Хартли постарается добыть уверенную победу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.62. 0