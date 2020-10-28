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    Преподнесет ли «Куньлунь» сюрпризы «армейцам»?

    СКА — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Куньлунь»
    «Куньлунь»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 28 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Куньлунь».
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    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    СКА

    Команда из Санкт-Петербурга сыграла в 21 поединке регулярного первенства. В зачете Западной конференции она пока занимает вторую строчку с 27 баллами.

    В течение семи последних матчей СКА выглядит неуверенно и чередует победные результаты потерями. Девятого октября «армейцы» в «Ледовом дворце» переиграли «Сочи» (4:3).

    После этого матча было поражение в родных стенах от «Динамо» Москва (3:4), а затем команда под руководством Бердичевского еще раз взяла верх над «Сочи» (4:1).

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    Позже питерцы потерпели поражение от ЦСКА (1:3) в Москве. Потом дома СКА разгромил «Витязь» (5:1), крупно влетел «Спартаку» (1:4) и легко разобрался с «Авангардом» (5:2).

    «Куньлунь»

    Пекинский коллектив никуда не исчез с последнего места в таблице Восточной конференции. За 18 игр представители Китая смогли завоевать 9 баллов.

    После добытых двух очков в ходе несостоявшегося матча с «Локомотивом» «Куньлунь» проиграл шесть поединков кряду в основное время.

    «Драконы» уступили «Авангарду» (1:3), «Нефтехимику» (3:4), «Динамо» Москва (3:6), «Трактору» (2:4), «Динамо» Минск (0:2) и «Спартаку» (4:6).

    А затем команда Алексея Ковалева шокировала всех серией из трех побед. В этих матчах «Куньлунь» переиграл «Салават Юлаев» (5:3), «Торпедо» (3:1) и «Металлург» Мг (6:4). Но 25 октября пекинцы уступили ЦСКА (2:3), прервав свою сенсационную серию.

    Прогноз и ставка

    Победа СКА в грядущем поединке оценивается в 1.36, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5.80, а на победу «Куньлуня» — за 6.70.

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    Несмотря на то что команда Алексея Ковалева считается явным аутсайдером игры в Питере, она, безусловно, навяжет борьбу хозяевам, как это было в матче с ЦСКА.

    Сейчас «драконы» играют смело с любым соперником и стараются реализовывать свои моменты впереди. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 1.5 за 1.73. 0

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    СКА — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года. Прогноз на СКА — «Куньлунь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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