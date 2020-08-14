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    Второй матч «Аризона» проведет лучше

    «Колорадо» — «Аризона». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Аризона»
    Кристиан Дворак
    Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Аризоной». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 14 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Аризона».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 14 Августа 2020 года
    Колорадо
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    •  Колорадо 21:00 Аризона Аризона
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    «Колорадо»

    Клуб из Денвера, штат Колорадо, сыграл в предсезонном поединке 29 июля, в котором одержал верх над «Миннесотой» (3:2).

    Затем команда Джареда Беднара приняла участие в трех матчах группы. Набрав 5 очков, «Колорадо» занял второе место в посеве 1/4 Запада.

    Все прогнозы на НХЛ

    В первой встрече группового раунда «Эвс» с минимальной разницей одолели «Сент-Луис» (2:1). А несколькими днями позже они разгромили «Даллас» (4:0).

    В заключительном поединке «Колорадо» уступил «Вегасу» в овертайме (3:4). В стартовой игре Кубка Стэнли представители Денвера всухую победили «Аризону» (3:0).

    «Аризона»

    После возобновления сезона в хоккее коллектив из Глендейла, штат Аризона, проиграл «Вегасу» в предсезонном поединке (1:4).

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    • В плей-офф НХЛ команда Рика Токкета встретилась с «Нэшвиллом». В этой серии «Аризона» уверенно победила — 3:1.

    В первом матче с «Предс» «Йотис» выиграли (4:3), а вот в следующем поединке уже «Смэшвилл» оказался сильнее (4:2). Третья встреча завершилась для «псов» крупной победой (4:1).

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    В заключительном сражении «Аризона» взяла верх над «Нэшвиллом» в овертайме (4:3). А первый плей-офф матч Кубка Стэнли она провалила, потерпев поражение от «Колорадо» (0:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» во второй игре букмекеры предлагают поставить за 1.90, ничья оценивается в 4.58, а победа «Аризоны» — в 3.54,

    Следующая встреча серии не будет для «Колорадо» простой, поскольку команда Рика Токкета выложится по максимуму, чтобы сравнять счет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 с коэффициентом 1.63. 0

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    «Колорадо» — «Аризона». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года. Прогноз на «Колорадо» — «Аризона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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