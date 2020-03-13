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    Добудут ли «Кэпс» крупную победу над «Детройтом»?

    «Вашингтон» — «Детройт». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 13 марта 2020 года

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Детройт»
    Даррен Хелм
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Детройт». Матч состоится 13 марта на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Детройт».

    «Вашингтон»

    Коллектив из округа Колумбия все еще лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ходе 69 матчей регулярного сезона НХЛ эта команда добыла 90 баллов.

    В марте «Вашингтон» успел принять участие в пяти поединках. В трех из этих встреч подопечные Тодда Рирдена проиграли. А началась весна для них с победы над «Миннесотой» (4:3).

    5 марта «Кэпс» дома сразились с «Филадельфией». На «Капитал Уан Арене» хозяева были разгромлены «Флайерз» со счетом 2:5.

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    Чуть позже «Вашингтон» в дополнительное время потерпел поражение от «Рейнджерс» (5:6), после чего столичный коллектив легко разобрался с «Питтсбургом» в гостях (5:2). 10 марта «Кэпс» по буллитам уступили «Баффало» (2:2, 1:2).

    «Детройт»

    Команда, базирующаяся в штате Мичиган, является худшей в турнирных таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона. В 39 матчах регулярки она заработала 39 баллов.

    Не так давно «Детройту» удалось прервать свою серию из шести поединков без побед, которая началась 22 февраля с выездного поражения от «Айлендерс» (1:4).

    Затем дома подопечные Джеффа Блэшилла уступили «Калгари» (2:4), «Нью-Джерси» (1:4) и «Миннесоте» (1:7). А 1 марта «крылья» по буллитам оказались слабее «Оттавы» (3:3, 0:1).

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    3 числа «Детройт» влетел «Колорадо» (1:2), после чего клуб из штата Мичиган сумел победить «Чикаго» (2:1). 8 марта «крылья» в послематчевых бросках одержали верх над «Тампой» (4:4, 2:1), но в последней встрече они былины разгромлены «Каролиной» (2:5).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 5,15, а на победу «Детройта» — 4,86.

    На «Капитал Уан Арене» у «крыльев» не будет шансов в схватке с лидером Столичного дивизиона. Наш прогноз на матч — победа «Вашингтона» с форой -1 за 1,57. 0

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    «Вашингтон» — «Детройт». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 13 марта 2020 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Детройт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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