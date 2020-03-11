«Филадельфия» — «Бостон». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч НХЛ 11 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Матч состоится 11 марта на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Бостон».

«Филадельфия»

Команде, которая находится в штате Пенсильвания, удалось закрепиться на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 89 набранными очками.

На данном этапе сезона коллектив Алена Виньо выглядит потрясающе. «Филадельфия» никому не проигрывает уже в течение девяти матчей. Эта серия началась с побед над «Коламбусом» — 5:1 в основное время и 4:3 в овертайме.

С 22 по 29 февраля «Хулиганы с Брод-стрит» на своей арене одержали верх над «Виннипегом» (4:2), «Сан-Хосе» (4:2) и «Рейнджерс» (5:2).

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В первых двух весенних встречах «Филадельфия» на выезде разобралась с «Рейнджерс» (5:3) и «Вашингтоном» (5:2), после чего коллектив Алена Виньо оказался сильнее «Каролины» (4:1) и «Баффало» (3:1).

«Бостон»

Коллектив из штата Массачусетс уверенно лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 69 матчей регулярного сезона эта команда завоевала 98 очков.

23 февраля «Бостон» отправился в гости к «Ванкуверу». Но поединок на «Роджерс Арене» оказался для подопечных Брюса Кэссиди провальным, поскольку «Бис» были разгромлены канадцами со счетом 3:9.

В следующем своем поединке «медведи» крупно влетели «Калгари» (2:5). Но затем «спицы» выиграли в четырех встречах. Сперва в родных стенах черно-золотые оказались сильнее «Далласа» (4:3).

Затем «Бостон» на выезде одолел «Айлендерс» (4:0), «Тампу-Бэй» (2:1) и «Флориду» в дополнительное время (2:1). 8 марта коллектив Кэссиди уступил «Тампе» (3:5).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 2,69, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,04, а на победу «Бостона» — 2,36.

Сейчас коллектив Алена Виньо находится в прекрасной форме. Дома «Флайерз» смогут продлить свою серию без поражений. Наш прогноз на матч — «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,40. 0