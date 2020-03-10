«Виннипег» — «Аризона». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 10 марта 2020 года

«Виннипег»
Канадская команда из провинции Манитоба находится на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 69 матчах она заработала 76 очков.
С 22 по 26 февраля «Виннипег» потерпел три выездных поражения кряду. Сперва подопечные Пола Мориса уступили «Филадельфии» (2:4) и «Баффало» (1:2), а затем они по буллитам оказались слабее «Вашингтона» (3:3, 2:3).
28 февраля «воздушная армия» в родных стенах взяла у «Кэпс» реванш (3:0), после чего на арене «Роджерс Плейс» этот коллектив не справился с «Эдмонтоном» (2:3).
4 марта «Виннипег» без проблем разобрался с «Баффало» (3:1). Следующий матч канадская команда выиграла крупно, разгромив дома «Вегас» (4:0).
«Аризона»
Коллектив, находящийся в Глендейле, на данном этапе регулярного чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 74 баллами в запасе.
«Аризона» продолжает выступать нестабильно, чередуя короткие победные отрезки поражениями. 16 и 17 февраля «Йотис» в родных стенах переиграли «Вашингтон» (3:1) и «Айлендерс» (2:1).
Затем «пустынные псы» оказались слабее «Далласа» (2:3) и «Сент-Луиса» (0:1). 23 февраля подопечные Рика Токкета одержали верх над «Тампой-Бэй» (7:3), после чего они уступили «Флориде» (1:2).
В первом весеннем матче «Аризона» разгромила «Баффало» (5:2), а чуть позже она легко разобралась с «Ванкувером» (4:2). 7 марта «Йотис» потеряли очки в битве с «Калгари»(2:3).
Прогноз
На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 4,10, а на победу «Аризоны» — 2,77.
В родных стенах «воздушная армия» постарается добыть положительный результат, однако, гости не захотят уезжать из Канады без набранных очков. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77. 0