«Виннипег» — «Аризона». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 10 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Виннипег» будет принимать «Аризону». Матч состоится 10 марта на арене «Белл МТС». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Аризона».

«Виннипег»

Канадская команда из провинции Манитоба находится на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 69 матчах она заработала 76 очков.

С 22 по 26 февраля «Виннипег» потерпел три выездных поражения кряду. Сперва подопечные Пола Мориса уступили «Филадельфии» (2:4) и «Баффало» (1:2), а затем они по буллитам оказались слабее «Вашингтона» (3:3, 2:3).

28 февраля «воздушная армия» в родных стенах взяла у «Кэпс» реванш (3:0), после чего на арене «Роджерс Плейс» этот коллектив не справился с «Эдмонтоном» (2:3).

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4 марта «Виннипег» без проблем разобрался с «Баффало» (3:1). Следующий матч канадская команда выиграла крупно, разгромив дома «Вегас» (4:0).

«Аризона»

Коллектив, находящийся в Глендейле, на данном этапе регулярного чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 74 баллами в запасе.

«Аризона» продолжает выступать нестабильно, чередуя короткие победные отрезки поражениями. 16 и 17 февраля «Йотис» в родных стенах переиграли «Вашингтон» (3:1) и «Айлендерс» (2:1).

Затем «пустынные псы» оказались слабее «Далласа» (2:3) и «Сент-Луиса» (0:1). 23 февраля подопечные Рика Токкета одержали верх над «Тампой-Бэй» (7:3), после чего они уступили «Флориде» (1:2).

В первом весеннем матче «Аризона» разгромила «Баффало» (5:2), а чуть позже она легко разобралась с «Ванкувером» (4:2). 7 марта «Йотис» потеряли очки в битве с «Калгари»(2:3).

Прогноз

На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 4,10, а на победу «Аризоны» — 2,77.

В родных стенах «воздушная армия» постарается добыть положительный результат, однако, гости не захотят уезжать из Канады без набранных очков. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77. 0