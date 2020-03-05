«Витязь» — СКА. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 5 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Витязь» будет принимать «СКА». Матч состоится 5 марта на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — СКА.

«Витязь»

Команде из Подольска удалось финишировать шестой в турнирной таблице Западной конференции. В ходе 62 поединков она заработала 73 очка.

Но концовку регулярки «Витязь» провалил. Подопечные Михаила Кравеца проиграли в пяти встречах из шести последних. Сперва дома этот коллектив по буллитам уступил «Амуру» (3:3, 2:3).

Затем «богатыри» были разгромлены «Локомотивом» (1:5) и повержены «Сочи» в овертайме (2:3). 22 февраля клуб из Подольска оказался слабее «Северстали» по буллитам (1:1, 1:2). Чуть позже он влетел «Спартаку» (2:4).

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27 февраля «Витязь» по буллитам переиграл «Локо» (4:4, 2:1). В плей-офф КХЛ «богатыри» дважды уступили СКА. 1 марта они были разбиты со счетом 1:6, а через пару дней — с результатом 3:4.

СКА

Представители Санкт-Петербурга по итогам регулярного сезона финишировали вторыми в турнирной таблице Западной конференции, заработав 93 балла.

Сейчас коллектив Алексея Кудашова демонстрирует прекрасные результаты. Его команда никому не проигрывает уже в течение 14 поединков.

В двух последних домашних встречах регулярки СКА победил «Адмирал» (6:0) и «Торпедо» в овертайме (3:2), а на выезде «армейцы» разнесли «Йокерит» (6:1) и ЦСКА (4:1).

В стартовом матче четвертьфинала конференций СКА у себя дома без шансов расправился с «Витязем» (6:1). А 3 марта питерцы одержали верх над «богатырям» с минимальным преимуществом (4:3). Теперь они ведут в серии — 2:0.

Прогноз

Победа «Витязя» в третьем матче серии оценивается в 4,80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,54, а на победу СКА — 1,64.

Наш прогноз на матч — победа СКА с коэффициентом 1,64. 0