«Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 12 февраля на арене «Барклайс Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Филадельфия».

«Айлендерс»

Нью-Йоркский коллектив, базирующийся в Бруклине, на данном этапе регулярки занимает третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона с 70 очками.

С 17 по 20 января «Айлендерс» трижды проиграл. Это были встречи с «Рейнджерс» (2:3), «Вашингтоном» (4:6) и с «Каролиной». Исход последнего матча решился по буллитам (1:1, 2:3).

В заключительном поединке января подопечные Барри Троца одолели «Рейнджерс» (4:2). 1 февраля «Айлс» в овертайме оказались слабее «Ванкувера» (3:4), а затем в добавочном периоде команда из Нью-Йорка победила «Даллас» (4:3).

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7 февраля «Айлендерс» в родных стенах справился с «Лос-Анджелесом» (5:3), но через два дня эта команда проиграла «Тампе» (1:3). В последней встрече «Айлс» взяли верх над «Вашингтоном» (3:5).

«Филадельфия»

Команда из штата Пенсильвания сейчас находится в зоне плей-офф в турнирной таблице Столичного дивизиона. В 56 играх ей удалось добыть 69 очков.

В первом февральском поединке «Филадельфия» встретилась с «Питтсбургом». На «PPG Paints-арене» гости в дополнительное время уступили «Пенс» (3:4).

После потери очков в Питтсбурге подопечные Алена Виньо уверенно победили в двух других встречах. «Хулиганы с Брод-стрит» расправились с «Колорадо» (6:3) и «Детройтом» (3:0).

А 7 февраля «Филадельфия» была разгромлена дома «Нью-Джерси» (0:5). Чуть позже подопечные Алена Виньо крупно переиграли «Вашингтон» (7:2) и «Флориду» (4:1).

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 2,24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,32, а на победу «Филадельфии» — 2,73.

Оба этих соперника находятся сейчас в хорошей форме, благодаря чему они могут бороться за места в зоне плей-офф. Но в Нью-Йорке хозяева будут фаворитами поединка. Наш прогноз — победа «Айлендерс» в матче за 1,76. 0