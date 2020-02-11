«Сан-Хосе» — «Калгари». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Калгари». Матч состоится 11 февраля на арене «САП Центр». Начало встречи — в 06:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Калгари».

«Сан-Хосе»

Коллектив из штата Калифорния находится на седьмой позиции в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. За 55 матчей регулярки команда набрала 52 очка.

В середине января подопечные Боба Бугнера провели три встречи подряд на выезде. Во всех этих поединках «Сан-Хосе» проиграл крупно.

Сперва «рыбы» уступили «Аризоне» (3:6), а затем они были разгромлены «Колорадо» (0:4) и «Ванкувером» (1:4). 28 января «изумрудные» взяли верх над «Анахаймом» (4:2).

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Чуть позже «Сан-Хосе» потерпел поражения от «Ванкувера» (2:5) и «Тампы» (0:3). В последних матчах коллектив Боба Бугнера победил «Калгари» (3:1) и «Эдмонтон» (6:3).

«Калгари»

В общекомандном рейтинге Тихоокеанского дивизиона канадский клуб из провинции Альберта занимает последнее плей-офф место, имея в своем активе 62 балла.

Но текущие результаты коллектива Джеффа Уорда нельзя назвать положительными. В недавних семи поединках «Калгари» проиграл пять раз.

Сперва «огоньки» были разгромлены «Оттавой» (2:5) и повержены «Сент-Луисом» по буллитам (4:4, 0:2). А после победы в послематчевых бросках над «Эдмонтоном» (3:3, 1:0) «Калгари» был опозорен «нефтью» в ответной встрече (3:8).

Затем канадский клуб оказался слабее «Сан-Хосе» (1:3) и «Нэшвилла» (2:3). 9 февраля коллектив Джеффа Уорда разнес «Ванкувер» (6:2).

Прогноз

На победу «Сан-Хосе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,51, на ничью — 4,44, а на победу «Калгари» — 2,38.

Команда Джеффа Уорда понимает, что сейчас ей нельзя терять очки в матчах с соперниками уровня «Сан-Хосе». В гостях они попытаются взять реванш у «рыб» за недавнее поражение. Наш прогноз — победа «Калгари» или ничья за 1,66. 0