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    Заключительная встреча в Стокгольме будет спокойной

    Швеция — Финляндия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на Швеция — Финляндия
    Маркус Нильссон
    В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Швеция встретится с Финляндией. Матч состоится 9 февраля на арене «Эрикссон Глоуб». Начало поединка — в 17:45 мск. Прогноз на Швеция — Финляндия.

    Швеция

    За два поединка в данном турнире шведы сумели заработать 6 очков. Благодаря этому сборная уверенно лидирует в таблице, опережая ближайших преследователей на 3 пункта.

    В стартовой февральской игре Швеция противостояла Чехии. Битва в Стокгольме началась для «трех корон» с пропущенной шайбы, но в итоге они сумели завоевать волевую победу (2:1).

    В следующем матче подопечные Юхана Гарпенлева сразились с Россией. Эта встреча неожиданно оказалась для его команды легко прогулкой, в ходе которой шведы разгромили коллектив Кудашова (5:2).

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    В двух последних поединках Евротура с финнами Швеция проиграла. 10 ноября «три короны» уступили «львам» со счетом 1:2, а 14 декабря они влетели соперникам с результатом 1:5.

    Финляндия

    Сейчас эта сборная идет третьей в турнирной таблице. Как и у чехов, на счету у финнов на данный момент имеется 3 очка, а также одинаковая разница голов — 4:3.

    В стартовой февральской встрече Финляндия сыграла со сборной России. Трех шайб, заброшенных в первом периоде, хватило «львам» для сухой победы — 3:0.

    Во втором поединке в Стокгольме подопечные Юкки Ялонена потеряли очки. Его коллектив не сумел справиться с атакой Чехии, встреча завершилась поражением со счетом 1:3.

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    А шведам «львы» последний раз уступали еще в мае прошлого года. Тогда в игре в Брно Финляндия потерпела поражение от «трех корон», забив первой (1:2).

    Прогноз

    На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,98, на ничью — 4,30, а на победу Финляндии — 3,20.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,71. 0

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    Швеция — Финляндия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 9 февраля 2020 года. Прогноз на Швеция — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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