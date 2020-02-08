ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Финляндия Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минут Эдинсон КаваниБесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты «Тампа-Бэй»НХЛ. Три очка Свечникова, два балла Кучерова и дебютная шайба Летунова
  • 00:59
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 23:44
    • Швеция одержала волевую победу над Чехией в матче Евротура
  • 22:55
    • «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании
  • 21:53
    • Россия проиграла Финляндии в рамках Шведских игр
  • 21:21
    • «Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче
    Все новости спорта

    Будет ли открытой игра на «Мэдисон Сквер Гарден»?

    «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Баффало»
    Расмус Далин
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Баффало». Матч состоится 8 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Баффало».

    «Рейнджерс»

    На данном этапе чемпионата клуб из Нью-Йорка застрял на седьмой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету этого коллектива сейчас имеется 56 очков.

    В недавних шести встречах «Рейнджерс» трижды победил и столько же раз уступил своим соперникам. 20 января «синерубашечники» проиграли «Коламбусу» (1:2).

    Чуть позже на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева оказались слабее «Айлендерс» (2:4). А в двух стартовых встречах февраля клуб из Манхэттена одолел «Детройт» (4:2; 1:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    4 числа этого месяца «Рейнджерс» дома не справился с «Далласом» (3:5). Но через пару дней команда Дэвида Куинна разобралась с «Торонто» (5:3).

    «Баффало»

    Клуб из города Буффало находится на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. С 54 баллами в запасе эта команда отстает от зоны плей-офф на 10 очков.

    Коллектив Ральфа Крюгера на данном отрезке чемпионата сильно сдал. В недавних шести поединках «Баффало» потерпел пять поражений.

    Одно из них было зафиксировано 19 января, когда «Сэбс» на выезде уступили «Нэшвиллу» (1:2). А затем «мечи» были разгромлены «Оттавой» (2:5) и повержены «Монреалем» (1:3).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Февраль «Баффало» начал с победы в овертайме над «Коламбусом» (2:1). Но в двух других поединках коллектив Крюгера проиграл «Колорадо» (1:6) и «Детройту» по буллитам (3:3, 0:2).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 1,99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Баффало» — 3,15.

    Сейчас обоим клубам нужно зарабатывать баллы. Между собой эти коллективы часто играют результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1.66. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Павел Мамаев
  • «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина
    • 23:18 04/02/2020     У «Челси» остаются проблемы в атаке
  • «Челси» рискует не попасть в ЛЧ из-за отсутствия усиления
    • 03:51 02/02/2020     Никита Медведев
  • Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
    • Вчера в 00:45
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и РоналдуБразильский нападающий может стать действительно полезным для «Пари Сен-Жермен» Вчера в 13:510
  • 07:04
    • Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля
  • 08:53
    • Жиго: «Спартак» постарается обыграть «Партизан» в основное время
  • 07:20
    • Пике: «Барселоне» нужно сосредоточиться на игре и побеждать
    Никита Медведев Футбол Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в ДохеРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Спартаком» Вчера в 00:450
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Рому» штормить?
  • 3.30
    •
  • 00:49
    • Черчесов: Переход Соболева в «Спартак» — это плюс для сборной
  • 00:36
    • Зернов: То, что у нас молодой состав — не оправдание
  • 00:22
    • Киселевич: Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за хорошее
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» Хоккей НХЛ. Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто», «Бостон» продлил выигрышную сериюОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля Вчера в 07:300
  • 23:56
    • «Боруссия» Д может потерять 5 млн евро из-за травмы Дембеле
  • 23:25
    • «Бордо» продлил контракт с Брианом
  • 23:01
    • Мюллер — игрок января в «Баварии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие