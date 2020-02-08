«Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Баффало». Матч состоится 8 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Баффало».

«Рейнджерс»

На данном этапе чемпионата клуб из Нью-Йорка застрял на седьмой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету этого коллектива сейчас имеется 56 очков.

В недавних шести встречах «Рейнджерс» трижды победил и столько же раз уступил своим соперникам. 20 января «синерубашечники» проиграли «Коламбусу» (1:2).

Чуть позже на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева оказались слабее «Айлендерс» (2:4). А в двух стартовых встречах февраля клуб из Манхэттена одолел «Детройт» (4:2; 1:0).

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4 числа этого месяца «Рейнджерс» дома не справился с «Далласом» (3:5). Но через пару дней команда Дэвида Куинна разобралась с «Торонто» (5:3).

«Баффало»

Клуб из города Буффало находится на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. С 54 баллами в запасе эта команда отстает от зоны плей-офф на 10 очков.

Коллектив Ральфа Крюгера на данном отрезке чемпионата сильно сдал. В недавних шести поединках «Баффало» потерпел пять поражений.

Одно из них было зафиксировано 19 января, когда «Сэбс» на выезде уступили «Нэшвиллу» (1:2). А затем «мечи» были разгромлены «Оттавой» (2:5) и повержены «Монреалем» (1:3).

Февраль «Баффало» начал с победы в овертайме над «Коламбусом» (2:1). Но в двух других поединках коллектив Крюгера проиграл «Колорадо» (1:6) и «Детройту» по буллитам (3:3, 0:2).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 1,99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Баффало» — 3,15.

Сейчас обоим клубам нужно зарабатывать баллы. Между собой эти коллективы часто играют результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1.66. 0