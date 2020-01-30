«Даллас» — «Торонто». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 30 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Торонто». Матч состоится 30 января на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Торонто».

«Даллас»

Сейчас клуб из штата Техас замыкает тройку сильнейших команд в рейтинге Центрального дивизиона. В 49 поединках регулярного чемпионата этот коллектив раздобыл 60 баллов.

Совсем недавно «Даллас» порадовал своих поклонников беспроигрышной серией из шести матчей. Началась она в конце декабря, когда «шерифы» по буллитам взяли верх над «Колорадо» (2:2, 2:0).

После этого подопечные Рика Боунесса победили «Аризону» (4:2), «Нэшвилл» (4:2), «Детройт» (4:1), «Лос-Анджелес» (2:1) и «Анахайм» (3:0). Данный отрезок прервало поражение от «Сан-Хосе» 12 января (1:2).

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Затем «Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо» (3:2). В двух других встречах «шерифы» были разгромлены «Баффало» (1:4) и «Миннесотой» (0:7). 28 января клуб из Техаса в добавочном периоде разобрался с «Тампой-Бэй» (3:2).

«Торонто»

В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда из Канады находится на четвертом месте с 59 баллами в активе. От зоны плей-офф клуб из провинции Онтарио отстает на 2 пункта.

Но в последних семи встречах регулярного первенства «Торонто» пять раз проиграл. 7 января «листья» потерпели поражение от «Эдмонтона» (4:6).

Чуть позже коллектив Шелдона Кифа уступил «Виннипегу» по буллитам (3:3, 2:3) и был разгромлен «Флоридой» (4:8). Затем «бутоны» сами крупно переиграли «Нью-Джерси» (7:4).

17 января «синие бомбардировщики» по буллитам оказались слабее «Калгари» (1:1, 0:1), а через два дня они получили шесть голов от «Чикаго» (2:6). В последней встрече «Торонто» одержал верх над «Нэшвиллом» (5:2).

Прогноз

На победу «Далласа» в грядущем поединке букмекеры предлагают котировку 2,33, ничья оценивается в 4,10, а победа «Торонто» — в 2,65.

Обеим командам нужно улучшить свое турнирное положение, но у «Торонто» сейчас имеются явные игровые проблемы, чем должны пользоваться «шерифы» в домашней встрече. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Далласа» больше 2,5 с коэффициентом 1,60. 0