«Адмирал» — «Авангард». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 15 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать «Авангард». Матч состоится 15 января на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Авангард».

«Адмирал»

В турнирной таблице Восточной конференции команда из Владивостока находится на 9 позиции. Имея на своем счету 49 баллов, она отстает от зоны плей-офф на 1 пункт.

В последних трех матчах минувшего года «Адмирал» только уступал своим оппонентам. «Моряки» были обыграны «Торпедо» (0:5), «Автомобилистом» в овертайме (1:2) и «Амуром» (0:2).

Серия поражений продолжилась и в 2020. 3 января подопечные Сергея Светлова крупно проиграли «Авангарду» (1,4), после чего они не справились с «Витязем» (3:4).

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7 января «Адмирал» сумел победить «Торпедо» (2:1), но уже следующий матч клуб из Владивостока вновь провалил. В Екатеринбурге гости были разгромлены «Автомобилистом» (2:5). Чуть позже «моряки» взяли верх над «Ак Барсом» (5:1).

«Авангард»

Представители Омска сейчас закрепились на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В 47 матчах регулярки команде удалось заработать 64 очка.

Концовку прошлого года коллектив Боба Хартли провел ярко, крупно переиграв своих соперников. Сперва «Авангард» разгромил «Нефтехимик» (6:2), а затем легко разобрался с «Трактором» (5:1).

3 января на «Балашихе» «ястребы» одержали верх над «Адмиралом» (4:1), после чего на своей арене они потерпели поражение от «Барыса» (2:3).

После потери очков в первом поединке с казахстанцами «Авангард» взял реванш во второй встрече (3:0). 13 января в Хабаровске омичи по буллитам одолели «Амур» (1:1, 3:2).

Прогноз

Победа «Адмирала» оценивается в 4,00, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,20, а на победу «Авангарда» —1,77.

«Адмирал» в грядущей встрече попытается зацепиться за нужные баллы, но для этого им придется сдерживать натиск гостей. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0