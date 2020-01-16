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    Будет ли «Адмирал» сушить игру у себя дома?

    «Адмирал» — «Авангард». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 15 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Адмирал» — «Авангард»
    Маркус Юнг
    В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать «Авангард». Матч состоится 15 января на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 16 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.78
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    «Адмирал»

    В турнирной таблице Восточной конференции команда из Владивостока находится на 9 позиции. Имея на своем счету 49 баллов, она отстает от зоны плей-офф на 1 пункт.

    В последних трех матчах минувшего года «Адмирал» только уступал своим оппонентам. «Моряки» были обыграны «Торпедо» (0:5), «Автомобилистом» в овертайме (1:2) и «Амуром» (0:2).

    Серия поражений продолжилась и в 2020. 3 января подопечные Сергея Светлова крупно проиграли «Авангарду» (1,4), после чего они не справились с «Витязем» (3:4).

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    7 января «Адмирал» сумел победить «Торпедо» (2:1), но уже следующий матч клуб из Владивостока вновь провалил. В Екатеринбурге гости были разгромлены «Автомобилистом» (2:5). Чуть позже «моряки» взяли верх над «Ак Барсом» (5:1).

    «Авангард»

    Представители Омска сейчас закрепились на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В 47 матчах регулярки команде удалось заработать 64 очка.

    Концовку прошлого года коллектив Боба Хартли провел ярко, крупно переиграв своих соперников. Сперва «Авангард» разгромил «Нефтехимик» (6:2), а затем легко разобрался с «Трактором» (5:1).

    3 января на «Балашихе» «ястребы» одержали верх над «Адмиралом» (4:1), после чего на своей арене они потерпели поражение от «Барыса» (2:3).

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    После потери очков в первом поединке с казахстанцами «Авангард» взял реванш во второй встрече (3:0). 13 января в Хабаровске омичи по буллитам одолели «Амур» (1:1, 3:2).

    Прогноз

    Победа «Адмирала» оценивается в 4,00, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,20, а на победу «Авангарда» —1,77.

    «Адмирал» в грядущей встрече попытается зацепиться за нужные баллы, но для этого им придется сдерживать натиск гостей. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0

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