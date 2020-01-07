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    В Лос-Анджелесе оппоненты будут много забивать

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 7 января 2020 года

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    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Коламбус»
    Адриан Кемпе
    В очередной игре НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Коламбус». Матч состоится 7 января на арене «Стейплс Центр». Начало встречи — в 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Коламбус».
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    Хоккей. НХЛ 07 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Лос-Анджелес»

    Сыграв в 43 матчах текущего сезона НХЛ, клуб из штата Калифорния раздобыл всего 38 очков. В таблицах Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона команда идет последней.

    Не так давно подопечные Тодда Маклеллана пережили очередную неудачную серию. Она состояла из трех поединков без побед. Все началось с поражения в овертайме от «Коламбуса» (2:3).

    Затем «Лос-Анджелес» был слабее «Баффало» (2:3) и «Сент-Луиса» (1:4). А 28 декабря «короны» в дополнительное время одолели «Сан-Хосе» (3:2).

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    В последнем поединке минувшего года «монархи» уступили «Ванкуверу» (2:3). 1 января «Лос-Анджелес» переиграл «Филадельфию», но через несколько дней «ферзи» были разгромлены «Нэшвиллом» (1:4).

    «Коламбус»

    На данном этапе регулярного чемпионата клуб из штата Огайо успел принять участие в 42 поединках. Заработав 46 баллов, команда заняла шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    С 17 по 24 декабря «Коламбус» победил в пяти встречах подряд. «Мундиры» были сильнее «Вашингтона» (3:0), «Детройта» (5:3), «Лос-Анджелеса» в овертайме (3:2), «Нью-Джерси» (5:1) и «Айлендерс» (3:2).

    Удачный ход команды Джона Тортореллы прервался двумя осечками. Сперва «пушки» в добавочном периоде оказались слабее «Вашингтона» (1:2), после чего по буллитам они уступили «Чикаго» (2:2, 1:2).

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    1 января «Коламбус» одержал верх над «Флоридой» (4:1), а 3 числа «мундиры» в дополнительное время разобрались с «Бостоном» (2:1). Спустя день клуб из штата Огайо проиграл «Сан-Хосе» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,95, а на победу «Коламбуса» — 2,50.

    Часто поединки «Лос-Анджелеса» получаются результативными, а «Коламбусу» еще и не помешало бы заработать очки на выезде. Наш прогноз — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Лос-Анджелес» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 7 января 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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