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    Зацепится ли «Филадельфия» за очки в Лас-Вегасе?

    «Вегас» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 3 января 2020 года

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    Прогноз на «Вегас» — «Филадельфия»
    «Филадельфия»
    В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 3 января на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Филадельфия».
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    Хоккей. НХЛ 03 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 3.30
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    «Вегас»

    В 43 поединках НХЛ клуб из пригорода Лас-Вегаса набрал 50 баллов. Сейчас этого достаточно для того, чтобы возглавить турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона.

    С 14 по 18 декабря «золотые отбросы» сумели провести небольшую победную серию из трех матчей. Она началась с удачной игры против «Далласа», в которой «Вегас» одержал верх в овертайме (3:2).

    Затем клуб из штата Невада переиграл «Ванкувер» (6:3) и «Миннесоту» (3:2). Чуть позже команда в добавочном периоде уступила «Ванкуверу» (4:5), после чего она переиграла «Сан-Хосе» (3:1).

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    В последних четырех поединках минувшего года «Вегас» потерпел поражения от «Колорадо» (3:7) и от «Анахайма» (3:4), а также разобрался с «Аризоной» (4:1) и «Анахаймом» (5:2).

    «Филадельфия»

    На данном этапе регулярного чемпионата клуб, представляющий Пенсильванию, находится на пятом месте в таблице Столичного дивизиона с 49 баллами в активе.

    С 12 по 16 декабря «Хулиганы с Брод-стрит» потерпели три подряд подражания. В этих встречах «Филадельфия» была слабее «Колорадо» (1:3), «Миннесоты» (1:4) и «Виннипега» (3:7).

    После этого коллектив Алена Виньо сумел четырежды выиграть. «Флайерз» одержали верх над «Анахаймом» (4:1), «Баффало» (6:1), «Оттавой» по буллитам (4:4, 1:0) и «Рейнджерс» (5:1).

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    29 декабря «Филадельфия» в гостях была разгромлена «Сан-Хосе» (1:6), а затем в овертайме клуб из штата Пенсильвания разобрался с «Анахаймом» (2:1). В первом поединке 2020 года команда Виньо проиграла «Лос-Анджелесу» (3:5).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,92, ничья оценивается в 4,40, а победа «Филадельфии» — в 3,30.

    Несмотря на то что «Вегас» находится в хорошей форме, клубу из штата Пенсильвания нужны баллы. Наш прогноз на матч — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1,86. 0

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    «Вегас» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 3 января 2020 года. Прогноз на «Вегас» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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