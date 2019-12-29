«Каролина» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Каролина» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 29 декабря на «PNC-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Вашингтон».

«Каролина»

Имея 127 заброшенных шайб и 46 очков, завоеванных в 38 поединках, команда из города Роли сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

13 декабря в Канаде «Каролина» в дополнительное время потерпела поражение от «Ванкувера» (0:1), после чего подопечным Рода Бриндамора удалось победить в трех матчах подряд.

Это были выездные встречи, в которых «Кейнс» сумели разгромить «Калгари» (4:0), переиграть «Виннипег» (6:3) и разобраться с «Колорадо» (3:1).

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Но последние три поединка команда из штата Северная Каролина провела неудачно. Коллектив Рода Бриндамора был слабее «Флориды» (2:4), «Торонто» (6:8) и «Рейнджерс» (3:5).

«Вашингтон»

На данном этапе турнира клуб из округа Колумбия продолжает идти на первом месте в таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона с 59 баллами, которые ему удалось заработать в 39 играх.

10 декабря «Вашингтон» встретился с «Коламбусом». На «Капитал Уан Арене» хозяева не справились с соперниками (2:5) и прервали свою беспроигрышную серию из 6 матчей.

Затем подопечные Тодда Рирдена одолели «Бостон» (3:2) и разгромили «Тампу-Бэй» (5:2), после сего они снова потерпели поражение от «Коламбуса» (0:3).

21 и 22 декабря «Кэпс» разобрались с «Нью-Джерси» (6:3) и «Тампой» (3:1), а несколькими днями позже они были повержены «Бостоном» (3:7). В последнем матче столичный клуб в овертайме одержал верх над «Коламбусом» (2:1).

Прогноз

На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,30, а успех «Вашингтона» оценивается в 2,70.

В родных стенах «Кейнс» постараются прервать трехматчевый неудачный отрезок. Для этого им придется забить «Кэпс» несколько голов. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Каролины» больше 2,5 с коэффициентом 1,65. 0