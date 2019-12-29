ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нуну Эшпириту СантуНуну повторил рекорд Конте. «Волки» вновь обыграли «Манчестер Сити» Артемий ПанаринНХЛ. Три очка Панарина, две передачи Прохоркина, седьмая подряд победа «Сент-Луиса» «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер», поражения «Манчестер Сити» и «Челси»
  • 13:58
    • «Эвертон» хочет купить Мертенса для Анчелотти
  • 13:29
    • «Тоттенхэму» интересен защитник «Реала»
  • 13:01
    • «Рубин» приобрел нападающего «Краснодара»
  • 10:33
    • Форвард «Краснодара» рассказал об интересе из Бразилии и Европы
  • 09:16
    • «Бостон» одержал пятую победу подряд, «Филадельфия» уступила «Орландо»
  • 08:06
    • Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2020
  • 00:50
    • «Вулверхэмптон» в большинстве вырвал победу у «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Способна ли «Каролина» на подвиг в игре против «Кэпс»?

    «Каролина» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз на «Каролина» — «Вашингтон»
    Андрей Свечников
    В очередной игре НХЛ «Каролина» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 29 декабря на «PNC-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Вашингтон».
    ×
    Хоккей. НХЛ 29 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.60
  • Играть!
    •

    «Каролина»

    Имея 127 заброшенных шайб и 46 очков, завоеванных в 38 поединках, команда из города Роли сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    13 декабря в Канаде «Каролина» в дополнительное время потерпела поражение от «Ванкувера» (0:1), после чего подопечным Рода Бриндамора удалось победить в трех матчах подряд.

    Это были выездные встречи, в которых «Кейнс» сумели разгромить «Калгари» (4:0), переиграть «Виннипег» (6:3) и разобраться с «Колорадо» (3:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Но последние три поединка команда из штата Северная Каролина провела неудачно. Коллектив Рода Бриндамора был слабее «Флориды» (2:4), «Торонто» (6:8) и «Рейнджерс» (3:5).

    «Вашингтон»

    На данном этапе турнира клуб из округа Колумбия продолжает идти на первом месте в таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона с 59 баллами, которые ему удалось заработать в 39 играх.

    10 декабря «Вашингтон» встретился с «Коламбусом». На «Капитал Уан Арене» хозяева не справились с соперниками (2:5) и прервали свою беспроигрышную серию из 6 матчей.

    Затем подопечные Тодда Рирдена одолели «Бостон» (3:2) и разгромили «Тампу-Бэй» (5:2), после сего они снова потерпели поражение от «Коламбуса» (0:3).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    21 и 22 декабря «Кэпс» разобрались с «Нью-Джерси» (6:3) и «Тампой» (3:1), а несколькими днями позже они были повержены «Бостоном» (3:7). В последнем матче столичный клуб в овертайме одержал верх над «Коламбусом» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,30, а успех «Вашингтона» оценивается в 2,70.

    В родных стенах «Кейнс» постараются прервать трехматчевый неудачный отрезок. Для этого им придется забить «Кэпс» несколько голов. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Каролины» больше 2,5 с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.60
  • Прогноз на матч Брайтон — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Россия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кларенс Зеедорф
  • Не кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги
    • 16:57 25/12/2019     Луис Суарес
  • Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса
    • 20:25 22/12/2019     Россия — Чехия
  • Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020
    • Вчера в 02:38
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Каролина» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года. Прогноз на «Каролина» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    США — Германия Хоккей МЧМ-2020. Словакия победила Казахстан, США победил ГерманиюПодробности очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею Вчера в 23:530
  • 13:44
    • Видаль требует бонусы от «Барселоны»
  • 13:16
    • Мойес готов возглавить «Вест Хэм»
  • 10:48
    • Михеев получил сильный порез кисти
    Фрэнк Лэмпард Футбол Нынешняя форма «Челси» может стоить команде места в топ-четверке«Синие» потерпели неожиданное поражение в матче с «Саутгемптоном» Вчера в 19:100
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» не испугается стаи «волков»
  • 4.94
    •
  • 10:17
    • Емельяненко оказался на 11 кг легче Джексона
  • 23:41
    • Сборная США победила Германию на молодежном ЧМ
  • 23:26
    • Сборная России дозаявила Мисюля и Круглова на МЧМ-2020
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол Чемпионство — вопрос времени. «Ливерпуль» разгромил «Лестер»Команда Юргена Клоппа оторвалась от конкурентов так далеко, что уже может не беспокоиться Вчера в 11:590
  • 21:24
    • «Милан» объявил о подписании Ибрагимовича
  • 16:00
    • Алиев впервые стал чемпионом России
  • 18:36
    • Косторная лидирует после короткой программы на ЧР, Медведева — 5-я
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие