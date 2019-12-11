«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч НХЛ 11 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 11 декабря на арене «Стейплс Центр». Начало встречи — в 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс».

«Лос-Анджелес»

Приняв участие в 31 встрече в рамках регулярного первенства, клуб из штата Калифорния заработал 24 балла, вследствие чего команда находится на последней строчке в рейтинге Тихоокеанского дивизиона.

В недавних шести матчах «короны» проиграли пять раз. Единственная победа в данном отрезке была добыта в поединке с «Виннипегом» (2:1), а перед этим «Лос-Анджелес» был разгромлен «Сан-Хосе» (1:4).

После удачного выступления в противостоянии с канадским клубом «монархи» потерпели поражение от «Анахайма» (2:4) и от «Вашингтона» (1:3).

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Две последние выездные встречи также были проиграны. Подопечные Тодда Маклеллана оказались слабее «Эдмонтона» (1:2) и «Калгари» (3:4).

«Рейнджерс»

На данный момент коллектив из Нью-Йорка имеет на своем счету 33 балла, которые команде удалось завоевать в 29 встречах. Пока этого достаточно лишь для шестой строчки в таблице Столичного дивизиона.

Подопечные Дэвида Куинна продолжают выступать нестабильно, чередуя победы неудачами. С 24 по 28 ноября «Рейнджерс» переиграл «Монреаль» (6:5), «Миннесоту» в овертайме (3:2) и «Каролину» (3:2).

Но затем «синерубашечники» в дополнительное время уступили «Бостону» (2:3), после чего команда уверенно разобралась с «Нью-Джерси» (4:0).

3 декабря «Рейнджерс» оказались слабее «Вегаса» (1:4), а чуть позже клуб из Нью-Йорка одолел «Коламбус» (3:2). В следующей игре коллектив Куинна не справился с «Монреалем» (1:2), а 9 декабря «синерубашечники» взяли реванш у «золотых отбросов» (5:0).

Прогноз

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 4,10, а на победу «Рейнджерс» — 2,65.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,73. 0