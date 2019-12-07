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    «Сочи» — «Барыс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Барыс»
    Хоккеист «Сочи»
    В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать «Барыс». Матч состоится 7 декабря в ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.75
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    «Сочи»

    После 36 поединков регулярки клуб из одноименного города имеет на своем счету 34 балла. В рейтинге Западной конференции команда идет восьмой.

    С 22 по 27 ноября «леопарды» проиграли в трех встречах. Сперва дома «Сочи» потерпел поражения от «Локомотива» (2:5) и рижского «Динамо» в овертайме (2:3), а затем в Санкт-Петербурге гости уступили СКА (2:4).

    29 ноября на «Татнефть-Арене» подопечные Александра Андриевского с минимальным преимуществом одержали верх над «Ак Барсом» (1:0).

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    Декабрьские выступления «Сочи» начал с неудачной встречи с «Нефтехимиком» (1:4), но чуть позже «леопарды» одолели «Динамо» Минск (4:1) и «Автомобилист» по буллитам (1:1, 3:0).

    «Барыс»

    На данный момент команда из Нур-Султана находится на четвертой строчке в таблице Восточной конференции. Приняв участие в 33 встречах, этот коллектив заработал 42 очка.

    22 ноября в родных стенах казахстанцы на глазах у своих зрителей были разгромлены «Ак Барсом» (1:5), после чего «Барыс» в овертайме проиграл «Амуру» (2:3).

    А в следующих двух встречах подопечные Андрея Скабелки в дополнительное время победили оппонентов. В Магнитогорске «Барыс» одолел «Металлург» Мг (2:1), а в Екатеринбурге команда взяла верх над «Автомобилистом» (2:1).

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    1 декабря «Барыс» крупно обыграл минское «Динамо» (5:1), но спустя несколько дней клуб из Нур-Султана дома не справился с «Йокеритом» (2:4).

    Прогноз

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,70, а на победу «Барыса» — 2.60.

    Сейчас эти соперники испытывают определенные игровые трудности, но очные матчи команд зачастую получаются результативными. Наш прогноз — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    «Сочи» — «Барыс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Сочи» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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