«Сочи» — «Барыс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать «Барыс». Матч состоится 7 декабря в ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Барыс».

«Сочи»

После 36 поединков регулярки клуб из одноименного города имеет на своем счету 34 балла. В рейтинге Западной конференции команда идет восьмой.

С 22 по 27 ноября «леопарды» проиграли в трех встречах. Сперва дома «Сочи» потерпел поражения от «Локомотива» (2:5) и рижского «Динамо» в овертайме (2:3), а затем в Санкт-Петербурге гости уступили СКА (2:4).

29 ноября на «Татнефть-Арене» подопечные Александра Андриевского с минимальным преимуществом одержали верх над «Ак Барсом» (1:0).

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Декабрьские выступления «Сочи» начал с неудачной встречи с «Нефтехимиком» (1:4), но чуть позже «леопарды» одолели «Динамо» Минск (4:1) и «Автомобилист» по буллитам (1:1, 3:0).

«Барыс»

На данный момент команда из Нур-Султана находится на четвертой строчке в таблице Восточной конференции. Приняв участие в 33 встречах, этот коллектив заработал 42 очка.

22 ноября в родных стенах казахстанцы на глазах у своих зрителей были разгромлены «Ак Барсом» (1:5), после чего «Барыс» в овертайме проиграл «Амуру» (2:3).

А в следующих двух встречах подопечные Андрея Скабелки в дополнительное время победили оппонентов. В Магнитогорске «Барыс» одолел «Металлург» Мг (2:1), а в Екатеринбурге команда взяла верх над «Автомобилистом» (2:1).

1 декабря «Барыс» крупно обыграл минское «Динамо» (5:1), но спустя несколько дней клуб из Нур-Султана дома не справился с «Йокеритом» (2:4).

Прогноз

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,70, а на победу «Барыса» — 2.60.

Сейчас эти соперники испытывают определенные игровые трудности, но очные матчи команд зачастую получаются результативными. Наш прогноз — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,59. 0