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    В городе Роли состоится результативная игра

    «Каролина» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 22 ноября 2019 года

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    В очередной игре НХЛ «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 22 ноября на «PNC-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Филадельфия».
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    Хоккей. НХЛ 22 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Каролина»

    Коллектив из города Роли принял участие в 21 поединке чемпионата, в результате которых он набрал 27 очков и занял 3 место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    В первом противостоянии с «Флайерз» в этом сезоне «Кейнс» крупно проиграли (4:1). А затем команда уступила «Рейнджерс» (2:4) и «Оттаве» (4:1).

    Но спустя пару дней подопечные Рода Бриндамора взяли реванш у «Сенс», разгромив канадцев (8:2). После этого «Каролина» в овертайме одолела «Баффало» (4:5).

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    А 16 ноября в добавочном периоде «Кейнс» победили «Миннесоту» (3:4). В последнем на сегодняшний день поединке клуб из Роли взял верх над «Чикаго» (2:4).

    «Филадельфия»

    Как и ближайший соперник, клуб из штата Пенсильвания принял участие в 21 игре регулярного первенства. В них команда заработала 24 балла, благодаря чему заняла 5 строчку в рейтинге сильнейших Столичного дивизиона.

    После победной встречи с «Каролиной» (4:1) «Хулиганы с Брод-стрит» в овертайме разобрались с «Монреалем» (3:2), а затем «Флайерз» по буллитам переиграли «Торонто» (2:2, 1:2) и «Бостон» (2:2, 0:1).

    14 ноября в серии послематчевых бросков «Филадельфия» оказалась слабее «Вашингтона» (1:1, 1:2), а через пару дней подопечные Алена Виньо уступили «Оттаве» (2:1).

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    Чуть позже «Филадельфия» проиграла по буллитам «Айлендерс» (3:3, 0:2), а также не справилась в гостях с «Флоридой» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,07, на ничью — 4,20, а на победу «Филадельфии» — 3,00.

    Сейчас «Каролина», которая находится в хорошей форме, может взять реванш у «Филадельфия» за поражение 6 ноября. Но «Флайерз» так легко не сдадут игру. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,64. 0

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