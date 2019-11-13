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    Обыграет ли СКА аутсайдера Востока в гостях?

    «Амур» — СКА. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 13 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на СКА
    Прогноз на «Амур» — СКА
    Хоккеист СКА
    В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать СКА. Матч состоится 13 ноября на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 13 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Амур»

    По завершении 25 поединков регулярки клуб из Хабаровска с 22 очками в своей копилке занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

    21 октября в родных стенах «тигры» потерпели разгромное поражение от «Динамо» Москва (1:5), после чего «Амур» победил «Сочи» (2:1) и «Трактор» (1:2).

    Но на этом удачный отрезок команды прервался. 28 октября подопечные Александра Гулявцева проиграли «Ак Барсу» (3:1).

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    Затем в Нижнекамске гости встречи с «Нефтехимиком» уступили оппонентам в серии буллитов (3:3, 2:1), а в последнем поединке «Амур» оказался слабее «Авангарда» (3:2).

    СКА

    Питерский коллектив успел принять участие в 27 матчах регулярки. Заработав 32 балла, команда заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции.

    Но недавно СКА пережил трудный отрезок в сезоне, проиграв в 5 поединках кряду. Подопечные Алексея Кудашова уступили «Авангарду» (3:2) и «Нефтехимику» (2:1), а затем в очередной раз питерцы не справились со «Спартаком» (2:3).

    22 октября в серии буллитов «Армейцы» оказались слабее «Нефтехимика» (2:2, 0:1), а чуть позже в овертайме СКА потерпел поражение от «Локомотива» (4:3).

    Но 28 октября коллектив Кудашова в послематчевых бросках взял верх над «Северсталью» (1:1, 2:3), а также подобным образом команда обыграла «Витязь» (2:2, 0:1).

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    2 ноября СКА вновь не справился с «Локомотивом» (1:2), а спустя несколько дней питерцы по буллитам одолели «Динамо» Рига (3:3, 2:0).

    Прогноз

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,20, на ничью — 4,30, а на победу СКА — 1,74.

    Сейчас «тигры» находятся в плохой форме. Они не смогут обыграть команду Кудашова, у которой пока также нет стабильных результатов. Наш прогноз на матч — победа СКА с коэффициентом 1,74. 0

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    «Амур» — СКА. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 13 ноября 2019 года. Прогноз на «Амур» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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