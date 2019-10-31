«Лос-Анджелес» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 31 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Ванкувер». Матч состоится 31 октября в спортивном комплексе «Стейплс-центр». Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Ванкувер».

«Лос-Анджелес»

В 12 поединках регулярного чемпионата команда из штата Калифорния заработала лишь 8 очков. Сейчас этот коллектив является одним из аутсайдеров турнира, занимая последнее место в таблице Запада.

После крупной домашней победы над «Нэшвиллом» (7:4) «короны» потерпели поражение в трех последующих играх. Подопечные Тодда Маклеллана уступили «Вегасу» (2:5) и «Каролине» (0:2) и «Баффало» (0:3).

Но затем на арене «Стейплс-центр» «монархи» разгромили «Калгари» (4:1). Чуть позже «Лос-Анджелес» победил в гостях «Виннипег» (2:3).

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25 октября «ферзи» проиграли «Сент-Луису» (5:2), а спустя пару дней команда оказалась слабее «Миннесоты» (5:1) и «Чикаго» (5:1).

«Ванкувер»

Канадский клуб из одноименного города успел сыграть в 11 матчах чемпионата. На данный момент с 15 баллами на счету команда занимает 6 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

С 10 по 18 октября «Накс» сумели победить в четырех поединках кряду. Сперва подопечные Трэвиса Грина разгромили «Лос-Анджелес» (8:2), а затем в серии буллитов они взяли верх над «Филадельфией» (2:2, 2:1).

Чуть позже «Ванкувер» обыграл «Детройт» (5:1) и в послематчевых бросках оказался сильнее «Сент-Луиса» (3:3, 0:1). 19 октября канадцы уступили «Нью-Джерси» (1:0), но спустя несколько дней гости в «Нью-Йорке» разобрались с «Рейнджерс» (2:3).

Победой завершилась еще одна встреча с «Детройтом» (2:5), а вот в игре с «Вашингтоном» «Ванкувер» оказался слабее по буллитам (5:5, 1:2). Но 20 октября в родных стенах хозяева разгромили «Флориду» (7:2).

Прогноз

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью 4,10, а на победу «Ванкувера» — 2,44.

В грядущем поединке канадцы воспользуются огромными проблемами хозяев в защите. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 2,5 с коэффициентом 1,65. 0